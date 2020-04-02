Бурятия согласовала тактику лечения COVID-19 в Москве и в Израиле

Тактика лечения, выбранная медиками республики, признана правильной и своевременной



В Бурятии лекарственная терапия больным коронавирусом проводится в полном объеме. «Мы по всем пациентам провели телеконсультацию с Федеральным центром анестезиологии и реаниматологии и консультировались с Израилем, с профессором по тактике лечения коронавирусной инфекции. Наша тактика лечения признана правильной, своевременной и изменениям не подлежала», - сообщила сегодня главный врач Республиканской инфекционной больницы Татьяна Сымбелова.



В Республиканской инфекционной больнице сейчас проходят лечение 77 пациентов. Это люди, прибывшие из-за границы и обратившиеся с респираторными симптомами. Они подлежат госпитализации до обследования и проходят все необходимые исследования в условиях стационара. Еще одна часть получающих лечение – это контактные лица с признаками ОРВИ. На сегодня диагноз коронавирусной инфекции подтвержден у 30 жителей республики.



«У семи пациентов диагностирована пневмония, пять человек находится в реанимационном отделении. Из них два пациента у нас находятся на кислородотерапии через носовые катетеры, три пациента дышат самостоятельно. Вчера мы одного пациента перевели из реанимации в отделение. Но ночью мы приняли пациентку, у которой пошло ухудшение состояния, наросла дыхательная недостаточность, и мы ее перевели в реанимацию. Состояние остальных заболевших не вызывает опасения», - уточнила Татьяна Сымбелова.



Главный врач инфекционной больницы отметила, что срок течения эпидемии напрямую зависит от выполнения ограничительных мер, которые введены для купирования инфекции.



«Уважаемые жители города Улан-Удэ и республики, прошу отнестись с пониманием к тому, что мы не только активно выявляем, но и изолируем. Мы призываем к тому, чтобы вы находились дома, потому что это поможет быстрее стихнуть эпидемическому процессу. Станет просто меньше заболевших людей. И социальная ответственность каждого из вас поможет и медработникам избежать долгой тяжелой нагрузки. Все зависит от того, насколько строго будут выполняться все эти мероприятия. И это не должно быть с полицейскими, со штрафами – люди должны сами понимать всю серьезность», - подчеркнула главный врач Республиканской инфекционной больницы.



К слову, Республиканский штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией проработал варианты лекарственного обеспечения пожилых и маломобильных людей на дому.

«Мы очень благодарны нашему волонтерскому движению. Организована доставка лекарств на дом пожилым и маломобильным людям, которым необходима помощь. С каждым жителем Бурятии, который нуждается в таком обеспечении на дому, мы отрабатываем индивидуально, особенно по льготникам. На вчерашний день 186 жителей республики было обслужено, рецепты выписаны. Вместе с волонтерами осуществляется доставка. Вторую неделю активно помогают наши студенты медицинского колледжа, которые также осуществляют эту работу», - говорит глава минздрава Бурятии Евгения Лудупова.



Фото: egov-buryatia.ru



