Жители Бурятии учатся работать из дома

Позволить себе вообще не работать могут далеко не все





Президент страны объявил текущую неделю нерабочей. Большинство предприятий закрылись, не работают торгово-развлекательные центры, общепит, кинотеатры и даже парки. Однако позволить себе вообще не работать могут далеко не все. «Номер один» поговорил с теми, кто вынужденно трудится из дома.

Улан-удэнка Елена, проживающая в настоящее время с супругом в Новосибирске, говорит, что дистанционной работой ее не удивить. Елена – журналист, и какой-либо разницы, где трудиться – в офисе или дома, для нее нет.- С 25 марта все сотрудники по приказу директора перешли в режим удаленной работы. Заработная плата сохраняется в прежнем объеме. Работа из дома для журналиста — привычное дело. График у нас всегда 24/7, тем более во время ЧП, ЧС и прочих «Ч», к тому же всегда есть дежурство выходного дня. Но одно дело — работать из дома один день, другое - постоянно. Рабочая обстановка, коллектив имеют большое значение. В офисе, когда ты находишься внутри рабочих процессов, расслабляться, отвлекаться значительно сложнее, - отмечает Елена.Чтобы действительно дома трудиться, а не бездельничать, супруги разделили квартиру на рабочую и нерабочие зоны, а работать решили за столом и на удобном кресле. В обнимку с котом на диване, по словам нашей коллеги, решать рабочие задачи получается не очень продуктивно.- Утро начинаем так же, как если бы нужно было ехать в офис. Подъем, душ, завтрак. Никаких домашних пижам, а комфортная рабочая одежда. Такие меры могут показаться излишними, но нам это действительно помогает. От нас требуют 100%-ного выполнения показателей. Безусловно, находясь дома, порой очень хочется передохнуть в обед, посмотреть любимый сериал или выйти в магазин за продуктами, случайно забрести в парк с белками. А разовое послабление в большинстве случаев приводит к систематическому нарушению режима. Потом же сами будем обижаться на работодателя, когда с нас снимут премиальные за невыполнение показателей, - рассказывает она о своем опыте работы на «удаленке».Сложно, по словам Елены, пришлось лишь в первые дни, когда они с супругом решали, как лучше все организовать.Супруг Елены, сотрудник IT-компании, вообще никаких перемен от работы из дома не почувствовал. Мужчина говорит, что работает так же, как и раньше, только с коллегами теперь общается не вживую, а посредством электронной почты, скайпа или телефона.- Никаких особых неудобств удаленная работа для меня не создает. Но все же главный минус - дом и работу совмещать нельзя. Или нужно оборудовать отдельный кабинет, в крайнем случае, отдельное рабочее место. Из плюсов - экономится время на дорогу в офис и обратно, - резюмирует Виктор.У бухгалтера Ларисы опыт работы на «удаленке» довольно большой – женщина сотрудничает с несколькими предприятиями, всю работу делает на дому и у работодателей появляется нечасто. Однако последние несколько дней она вынуждена находиться дома постоянно – у ее сына, с которым проживает, подозрение на коронавирус.- Мой сын – врач, осматривал людей, контактировавших с заразившимися коронавирусом, а потом у него самого экспресс-тест выявил положительный результат. И мне теперь в течение двух недель нельзя покидать дом, - рассказывает женщина.Что касается удаленной работы, в ней, по словам бухгалтера, есть и плюсы, и минусы. Из минусов – сложности с доступом к базам предприятий. Большинство программ удаленного доступа платные, а те, которые бесплатные, работают с ограничениями.- Ресурсов, предоставляющих бесплатный доступ, становится все меньше. Для одного предприятия, конечно, можно оплатить, это не очень затратно, но если для нескольких сразу, уже чувствительная сумма выходит. Кроме того, не всегда удобно работать с налоговой, банками, административными учреждениями, особенно сейчас, во время карантина. До них просто не дозвониться, - жалуется наша собеседница.Также из минусов Лариса отмечает нехватку общения с людьми и опасность набрать лишний вес. Сохранять рабочий настрой ей помогает жесткий самоконтроль, а также отсутствие в квартире маленьких детей.Если бухгалтера, журналисты и программисты вполне безболезненно перешли на режим удаленной работы, то репетиторы остались без работы.Эльвира, преподаватель английского языка в образовательном центре, говорит, что некоторые ее коллеги занимаются с детьми по скайпу. Ей же такой метод работы не подходит.- Мне нужно видеть своего ученика вживую, понимать, в чем он разобрался, а в чем нет. Поэтому я не приемлю для себя такой вариант, - отметила репетитор.Тем не менее во время карантина и вынужденных каникул Эльвира советует школьникам не терять время понапрасну и потратить его на самообразование.- Есть много бесплатных образовательных платформ, мне больше всего нравится сайт «Учи.ру». Это отечественная онлайн-платформа, где ученики из всех регионов России изучают школьные предметы в интерактивной форме. В день бесплатно можно сделать 20 заданий, все интересно подается. Есть и платные программы, например, подготовка к всероссийским проверочным работам по трем предметам обойдется в 1300 рублей, - описывает педагог возможности онлайн-образования.Педагог образовательного центра «Тьютор» Юрий Федоров также уверен, что массовое онлайн-образование неэффективно. По словам педагога, полезным для школьника может быть только урок один на один с учителем.- Мы рассматриваем возможность удаленной работы, но большинство дисциплин невозможно преподавать через Сеть. Это эрзац-образование. Обучение - это не односторонний процесс, а диалог. Нужно видеть реакцию учеников, понимать, в каком месте пробел. Когда образовательный процесс ведется даже на пять человек, его эффект падает до нуля. В таком случае полезнее просто прочитать книгу, а не слушать монолог учителя. Что касается подготовки к ЕГЭ, можно было бы весь учебный материал передавать детям в печатном виде, а в онлайн-режиме выполнять тесты, разбирая самые популярные ошибки, - объясняет свою позицию Юрий Федоров.Известный в России пиарщик Татьяна Никульшина, исходя из своего опыта, дает ряд рекомендаций, как эффективно трудиться, находясь дома.- Когда вы общаетесь по электронным каналам, убрать все отвлекающие моменты – отложить телефон экраном вниз, закрыть почту, мессенджеры, фейсбук и т.д. Ни на что другое не поднимайте руки и взгляд. Сядьте в кресло, но не с видом на улицу или в комнату, а с видом в стену, развернитесь туда, где нет движения. Это поможет не отвлекаться и быть внутри разговора, - советует консультант по связям с общественностью.Одежда должна быть комфортной, но это не пижама или футболка с шортами с принтами. Это все будет отвлекать. Также необходимо одеваться полностью – «если вы думаете, что вставать не будете, поэтому можно не переодевать шорты, домашние леопардовые легинсы, то нет. Ситуации бывают разные. Например, звонок курьера в дверь, соскучившийся ребенок или собака, упорно прорывающаяся к вам в закрытую дверь. И тогда вы встанете из-за стола».Кроме того, необходимо привести в порядок аватарки: так как много жизни сейчас перешло в мессенджеры, в скайп, то, пожалуйста, проверьте их. Приведите в порядок. Может, вы скайп «расчехлили» спустя пять лет неиспользования?Сегодня европейские страны уже наглядно демонстрируют, как меняется рынок в условиях пандемии. Большинство европейских гидов-экскурсоводов уже лишились работы, коронавирус «заморозил» целые сферы общественной жизни. И когда все вернется на круги своя, пока не очень понятно.Лариса Ситник, «Номер один»Фото: «Номер один»