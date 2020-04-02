В Улан-Удэ больной COVID-19 госпитализирован судом

Мужчина с легкой степенью коронавируса отказывался от стационара



В Бурятии по иску Роспотребнадзора суд принял решение о принудительной госпитализации заболевшего коронавирусной инфекцией, сообщили в республиканском управлении контрольного ведомства.



По результатам исследования новосибирского центра «Вектор» Роспотребнадзора 29 марта лабораторно подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции у 48-летнего мужчины . Однако от госпитализации для прохождения лечения гражданин отказался.



Учитывая эпидемиологическую ситуацию по распространению коронавирусной инфекции, уклонение от госпитализации, представляющее угрозу как личному здоровью заболевшего, так и здоровью окружающих, республиканское управление Роспотребнадзора подготовило административный иск о принудительной госпитализации для передачи в суд.



Октябрьский районный суд. Улан-Удэ вынес решение о принудительной госпитализации больного новой короновирусной инфекцией в Республиканскую клиническую инфекционную больницу. В частном доме у него остается под медицинским наблюдением жена. Она обследована - результат отрицательный.



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