Путин продлил нерабочие дни до конца апреля





Сегодня вечером глава государства Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России. Он продлил выходные дни до 30 апреля с сохранением заработных плат в связи с угрозой коронавируса. Также президент сообщил о предоставлении особых полномочий регионам.

- Как полагают специалисты-вирусологи, пик эпидемии в мире еще не пройден, в том числе и в нашей стране. В связи с этим мною принято решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть, по 30 апреля включительно, подчеркну - с сохранением за работниками их заработной платы, - заявил президент.

Президент отметил, что в разных регионах ситуация складывается по-разному. Он привел в пример Москву, где, несмотря на все усилия, количество больных растет.

- Главам субъектов будут предоставлены дополнительные полномочия. До конца текущей недели они должны будут определить конкретный набор профилактических мер, оптимальных именно для их территории, как с точки обеспечения здоровья, безопасности людей, так и устойчивости экономики и ключевой инфраструктуры, — сказал Путин.

Также президент поручил своим полномочным представителям в федеральных округах плотно координировать работу регионов. Вся информация должна поступать в координационный совет РФ по борьбе с коронавирусом – обрабатываться там, анализироваться и учитываться при принятии решений. Действия региональных властей в обязательном порядке должны быть согласованы с санитарно-эпидемиологическими службами.

- С учетом развития ситуации будем принимать дополнительные решения. Если обстановка позволит, скорректируем объявленный период нерабочих дней в сторону его сокращения. Реализуя меры по борьбе с эпидемией нельзя забывать о том, что столь же важно сохранение рабочих мест и доходов граждан. Это общий приоритет для правительства, регионов, бизнеса. Эффективная, стабильно работающая экономика лежит в основе наших ключевых задач, в том числе и в сфере здравоохранения. Прошу и дальше предельно внимательно относиться к требованиям властей и рекомендациям врачей и специалистов, - завершил обращение президент.

Напомним, 25 марта президент России Владимир Путин ввел ряд мер в связи с эпидемией коронавируса. Он объявил период с 30 марта по 3 апреля нерабочей неделей.

Фото: kremlin.ru