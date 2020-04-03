В Забайкалье ввели «сухой закон»

В Забайкалье запрещена розничная продажа алкогольной продукции «до особого распоряжения». Таков смысл изменения, внесенного в постановление краевого правительства о введении режима повышенной готовности и мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, сообщает официальный портал региона.
«Из-за режима самоизоляции обострилось количество правонарушений, совершенных на почве алкоголя. У Забайкальского края есть печальный опыт новогодних каникул, когда за 10 дней мы потеряли «по пьяной лавочке» более 120 человек, большая часть — криминальные смерти. Решение о приостановке реализации алкогольной продукции временное», - комментирует заместитель председателя правительства Забайкальского края Андрей Гурулёв.
Отметим, соседи стали первым регионом России, решившимся на столь радикальный шаг. Глава Бурятии Алексей Цыденов, отвечая накануне в ходе прямой линии в соцсетях на вопрос о введении запрета продажи алкоголя, признал, что обсуждались ограничения времени продажи
. «Думали над этим, но у нас же люди творческие, они с утра будут покупать алкоголь, а вечером с наценкой продавать. Мы такое уже проходили. Поэтому, если запрещать, то полностью запрещать вне зависимости от временного режима утром или вечером. Такое тоже проходили в 80-х годах, ни к чему хорошему это не привело. Рост производства самогона и много отравившихся людей, есть тут и плюсы и минусы. Если ситуация будет развиваться хуже, можем и запретить продажу алкоголя», - допустил глава республики.
Фото: pixabay.com
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