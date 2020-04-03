В Улан-Удэ бизнесмен обвиняется в невыплате зарплаты и уходе от налогов

С помощью контрагентов он сокрыл 45,7 млн рублей, которые подлежали перечислению в казну



В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора крупной строительной компании - 51-летний мужчина обвиняется в «невыплате заработной платы» и «сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам, сборам, совершенное в особо крупном размере».



Как сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии, с сентября 2016 года компанией, обособленное подразделение которой зарегистрировано в Улан-Удэ, в рамках договора велись строительные работы по прокладке нефтепровода в Якутии. Принятые в компанию работники из Улан-Удэ трудились на стройке вахтовым методом. С начала 2018 году у организации стали возникать определенные финансовые трудности. В связи с этим заработная плата работникам не выплачивалась или задерживалась на продолжительное время.



С января 2018 года по апрель 2019 года образовалась задолженность по оплате труда в размере более 13,8 млн рублей перед 97 работниками. Генеральный директор компании, зная об имеющейся задолженности, располагая финансовыми средствами, достаточными для осуществления необходимых выплат, из личной заинтересованности не производил оплату труда работников, расходуя денежные средства на иные цели. В том числе – на свои личные нужды.



После возбуждения уголовного дела в ходе предварительного следствия генеральным директором произведены расчеты с работниками: 48 сотрудникам заработная плата выплачена в полном объеме, 49 – частично. Оставшаяся задолженность в размере 2,8 млн рублей будет возмещаться в рамках процедуры банкротства.



Помимо этого по состоянию на 1 ноября 2018 года у компании имелась недоимка по налогам и сборам в общей сумме 59,4 млн рублей. Не желая производить выплаты в бюджетную систему, генеральный директор путем совершения определенных действий с контрагентами сокрыл средства организации на сумму 45,7 млн рублей, которые подлежали перечислению в казну.



Уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, отметили в управлении.



Фото: «Номер один»

