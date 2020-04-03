В Бурятии зарегистрирован 31 подтвержденный случай заражения COVID-2019

Прирост числа больных за сутки сократился до одного вместо 5-6 человек, как было днями ранее



В Бурятии сегодня зарегистрирован 31 лабораторно подтвержденный в центре «Вектор» случай заражения COVID-2019, сообщили в минздраве республики.



Круг контактных лиц составляет 1042 человек, все лабораторно обследованы. У шести граждан имеется подозрение на наличие новой коронавирусной инфекции, анализы направлены в референс-центр по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями в центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора (Новосибирск).



Всего в Республиканской клинической инфекционной больнице сейчас находятся 79 человек. Всего за весь период госпитализировано 155 больных с респираторными симптомами. Все заболевшие лабораторно обследованы, 76 человек выписаны в связи с выздоровлением и получением отрицательных результатов. В настоящее время насчитывается шесть тяжелых пациентов.



Продолжаются дезинфекционные мероприятия в домашних очагах и по месту работы. На сегодня дезинфекция проведена на общей площади около 31 312 кв метров. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается. Ситуация на контроле.



Лабораторные исследования на новый коронавирус проводятся на базе Центра гигиены и эпидемиологии Бурятии. Проведены исследования от 2932 человек (4219 исследований), в том числе от больных с респираторными симптомами, прибывших из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран, лиц, находящихся под медицинским наблюдением, больных внебольничными пневмониями и ОРВИ.



На «горячую линию» минздрава Бурятии (телефон 8-3012-37-95-32) поступило 9982 звонков по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), в т.ч. за прошедшие сутки – 732. Всего в 181 стране мира забелел 1 011 490 человек, из которых 202 682 выздоровели, 49 147 умерли.



В России зарегистрировано 3548 случаев коронавирусной инфекции, из которых пролечены и выписаны из медицинских организаций 235 человек. За последние сутки в стране зарегистрировано 771 новых случаев заражения коронавирусом, 30 человек умерли.



Фото: egov-buryatia.ru

