В Бурятии 15-летняя девочка спасла брата и сестру из огня

Жилой дом в улусе Енгорбой Закаменского района сгорел полностью

В Бурятии накануне утром на пульт пожарной части №31 улуса Санага поступило сообщение о пожаре жилого дома в улусе Енгорбой. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны дом был охвачен огнем полностью.К счастью, дети, которые были в доме одни, эвакуировались самостоятельно: обнаружив пожар 15-летняя Ксения Доноева вынесла малолетнего брата из дома через входную дверь. В доме оставалась ее сестра, путь к спасению которой отрезал огонь. Ксения спасла сестру через окно, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Из-за позднего обнаружения пожара спасти жилое строение не удалось — дом уничтожен на площади 54 кв метра. Причиной пожара, предположительно, послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, а именно рядом с топящейся печью находились легковоспламеняемые предметы.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС