В Каменском лицее возник конфликт между профкомом и администрацией

Скандал связан с несправедливой оплатой труда педагогов



Скандал, связанный с несправедливой оплатой труда педагогов, вспыхнул в Кабанском районе. По утверждениям педагогов, их зарплата зависит от настроения директора, а психологическая обстановка в коллективе очень напряженная. В поисках правды преподаватели пишут жалобы во все инстанции, в том числе в прокуратуру.



Активист поневоле



Один из главных вопросов, который беспокоит педагогов и профсоюзный комитет лицея, это начисление и распределение стимулирующей части оплаты труда. Напомним, заработная плата педагогов складывается из базовой и стимулирующей частей. Их соотношение может разниться, в каждом образовательном учреждении они согласовываются в коллективном договоре между руководством школы и профсоюзом. Также прописывается стоимость балла в рублях (из суммы баллов складывается стимулирующая часть зарплаты).



Осенью 2018 года два воспитанника учителя музыки Анны Прокопьевой стали победителями районных конкурсов. За победу школьников педагог должна была получить несгораемые в течение года стимулирующие баллы, соответственно, должна увеличиться и стимулирующая часть ее зарплаты. Но Анна Прокопьева получила стимулирующие выплаты за победы детей всего один раз.



- Ответа от директора, почему у меня нет доплаты, я не получила, но отступать не собиралась. И в мае 2019 года меня избрали председателем профсоюза, - говорит педагог.



С этого момента Анна Прокопьева развернула активную деятельность, борясь за достойную зарплату для себя и своих коллег, а также за уважительное отношение со стороны руководства лицея.



В 2018-2019 учебном году учителя не могли досчитаться своей зарплаты. Нагрузка и учебные часы оставались прежними, только по сравнению с прошлым годом зарплата уменьшилась. Ситуация разъяснилась только с приходом в профком Анны Прокопьевой. Оказалось, что весь год учителям начисляли зарплату в соотношении 70:30, где 70% - базовая часть оплаты труда, а 30% - стимулирующая. Хотя в предыдущий учебный год соотношение было 80:20.



- Учителей лицея не ознакомили с изменениями, в трудовом договоре эта информация отсутствует, уведомлений о снижении заработной платы работники тоже не получили. А в коллективном договоре вообще было указано, что базовая часть составляет 90%, а стимулирующая – 10%. В начале сентября 2019 года у нас прошло профсоюзное собрание, на котором присутствовал бухгалтер лицея. На наши вопросы о соотношении заработной платы она ответила, что заработная плата по новым соотношениям будет производиться после утверждения тарификации на новый учебный год, - рассказывает профсоюзный лидер.



С вопросами о том, какая все-таки у коллектива стимулирующая часть оплаты труда, педагоги обратились в районное управление образования.



- После проверки РУО нам ответили, что с сентября 2018 года 95% была базовая часть и 5% - стимулирующая, а с января 2019 соотношение стало 85% и 15%. Получается так, что для проверяющих одни цифры, а для учителей другие? – задается вопросом профсоюзный активист.



Премия самому себе



Кроме того, по словам Анны Прокопьевой, в лицее не установлена стоимость одного балла, каждый раз его «цена» меняется – один месяц стимулирующий балл стоит 60 рублей, другой – 90, на третий может оцениваться в 127 рублей, а порой и 238. Помимо этого, стимулирующая выплата была с разбегом 68 рублей у одного учителя и 20 000 рублей - у другого.



Распределением же стимулирующей части выплат занимались директор и завуч, хотя такого быть не должно.



Помимо неразберихи с зарплатой, педагогов не устраивает то, что директор школы и завуч выписывают себе огромные, по учительским меркам, премии – от 20 до 100 тыс. рублей.



- В апреле 2019 года директор выписала себе премию суммой 23 тыс. рублей, в мае – 20 тысяч. Также мы видели приказ на премию в размере 100 тыс. рублей для директора. Завуч получает стимулирующую оплату в сумме 70 тыс. рублей, - перечисляет лидер профсоюза.



Директор, по словам педагогов, сама себе выписывает награды, грамоты. Также решает, кому из сотрудников дать грамоту, а кому нет.



- Ведет себя так, будто государственная школа является ее частной школой. Когда педагоги работают в две смены (конкурсы «Эрудит», «Ученик года»), это никак не поощряется: ни отгула, ни премии, ни даже простого спасибо. За участие в конкурсе «Учитель года» также никакого поощрения, - высказывают недовольство в лицее.



Также учителя обвиняют директора в недопустимой манере общения с коллективом – по их словам, часто грубит, повышает голос и унижает педагогов.



Нарушения есть



Согласно результатам проверки районного управления образования Кабанского района, в лицее действительно выявлены нарушения в положении о стимулирующей части фонда оплаты труда педагогических работников, по ее результатам директор лицея Ольга Сорокина привлечена к дисциплинарной ответственности. В настоящее время подготовлен проект положения о стимулирующей части фонда оплаты труда педагогических работников в новой редакции, идет его согласование.



Также проверка выявила недостатки в организации учебно-воспитательного процесса в лицее. Вместе с тем не подтвердились факты неадекватного поведения завуча и директора по отношению к учителям.



- На членов профкома после проверки районным управлением образования идет целенаправленное давление. Учителей доводят до стресса, администрация школы слишком часто посещает наши уроки. Педагоги в итоге ищут новую работу. Ветеранов школы, пожилых учителей, которые всю жизнь посвятили лицею, директор не пускает на порог, - возмущаются педагоги. - Коллектив лицея настолько запуган, сбит с толку, что претензий и жалоб не выставляет, свои права не защищает, даже заявления боятся писать, потому что не хотят потерять рабочее место.



Недавно проверку финансово-хозяйственной деятельности лицея провел ОЭБиПКОМВД РФ по Кабанскому району.



- Администрации лицея рекомендовано обеспечить благоприятный психологический климат в коллективе, указано на необходимость неукоснительного соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере образования. Кабанским районным управлением образования деятельность Каменского лицея имени Кожевина В. Е. поставлена на особый контроль, - отвечают в Министерстве образования Бурятии на запрос коллектива лицея.



Педагоги надеются, что руководство все-таки посмотрит на ситуацию глазами простых учителей. И тогда удастся прекратить распри и сохранить коллектив учебного заведения.



Лариса Ситник, «Номер один».

Фото: "Номер один"

