Как в Бурятии пенсионеров лишают субсидий

Чтобы получить пособие, нужно столько всего обойти и собрать документов, а чтобы потерять – почти ничего не надо



В январе Нине Климовой (имя изменено) из Онохоя не пришла субсидия. Зная, что с 1 января 2020 года в России проиндексированы все страховые пенсии по старости на 6,6%, пенсионерка решила, что, возможно, внезапно разбогатела и больше не заслуживает поддержки государства. Чиновники ведь обещали прибавку выше уровня инфляции, да только получилось опять «как всегда».



Пенсионерка Нина Николаевна, 78 лет от роду, позвонила дочери, а та – в Заиграевское отделение социальной защиты населения, чтобы узнать, правда ли бабушка разбогатела до такой степени, что ее лишили субсидии. А в собесе им ответили, дело тут не во внезапной зажиточности старушки, а в банальном долге за электричество. Так уж положено по законодательству, что если возникает задолженность за один месяц, гражданина лишают субсидии.



Чтобы получить пособие, нужно столько всего обойти и собрать документов, а чтобы потерять – почти ничего не надо. Можно лечь в больницу, временно остаться без денег – и дотацию сразу отменят. В случае с нашей героиней, захотевшей остаться инкогнито, не понадобилось даже этого – она в больницу не ложилась и исправно платила. Долга за электроэнергию у пенсионерки быть не могло: ей благоразумно установили ежемесячный автоплатеж за коммунальные услуги, и в один и тот же день в пользу «Энергосбыта» с нее списывалось порядка 450 рублей. Откуда взялся долг в 500 рублей, никто объяснить не мог.



Виноватых нет?



В Заиграево дочери старушки сказали привезти все платежные квитанции и объяснили, что в последнее время такая история творится именно с «Энергосбытом» – сплошная задолженность у стариков. «Мы видим, что долг висит за прошлый месяц, и делаем, что должны» - сказали работники собеса, потребовав квитанции об оплате, и отправили разбираться в «Энергосбыт». Дочь пенсионерки Светлана живет в Улан-Удэ, а мать - в Онохое, едва ходит с тростью до магазина за хлебом и обратно. Значит, для поездки в «Энергосбыт» надо брать такси. Добраться до районного центра туда и обратно для пожилой женщины обойдется примерно в 2 тыс. рублей. Не считая того, что нужно снова собрать документы и высидеть очередь. А чтобы дочери сделать это за мать, нужна доверенность. Оформить ее стоит 2 тыс. рублей, а то и больше. А субсидия составляет 900 рублей. Чтобы не ездить, попытались решить вопрос по телефону.



В «Энергосбыте», посмотрев, ответили, что никакой задолженности у Нины Климовой не было, а есть только текущая, на лишение субсидии повлиять она не могла. С этим известием пенсионерка с дочерью снова обратились в соцзащиту, а там уперлись – была задолженность и все, без нее бы, мол, никак не лишили. Тогда все решили, что, возможно, виноват Сбербанк – перевел деньги не в срок. Но в Сбербанке ответили, что перечисляют день в день и никаких сбоев у них не было.



Странная получилась ситуация: виноватых нет, а лишили субсидии, хотя она не виновата – вовремя платила. Помыкавшись туда-сюда, дочь вспомнила, что она, вообще-то, юрист, разнесла всех и позвонила в редакцию.



- Мы то проблему разрулим, а сколько стариков сидят без всякой помощи? Им как быть?» - сказала дочь пенсионерки и посоветовала сделать запросы во все указанные ведомства. Имя матери попросила в статье не указывать, а вот в запросах – пожалуйста, пускай разбираются.



Без ответа



Мы написали запросы всем. И довольно долго ждали ответов. Первым ответил «Энергосбыт». «На ваш запрос сообщаем, что оплата производилась в срок. Претензий к данному потребителю АО «Читаэнергосбыт» не имеет. Для выяснения причины отказа о предоставлении субсидии рекомендуем обратиться в Центр начисления субсидий при Министерстве социальной защиты населения Республики Бурятия».



Мы обратились к министру социальной защиты Татьяне Быковой. В ответ пришло письмо за подписью заместителя министра Анастасии Мериновой, в котором нам указали, что информация о персональных данных не может быть разглашена и посему «предоставить сведения о предоставлении субсидии не представляется возможным».



«Вместе с тем сообщаем, что сведения, необходимые для назначения субсидии одиноко проживающим неработающим пенсионерам, органы социальной защиты населения получают в рамках межведомственного информационного взаимодействия. При предоставлении организациями ЖКХ, в том числе AO «Читаэнергосбыт», сведений о наличии задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг с гражданами пожилого возраста проводится разъяснительная работа о необходимости оплаты задолженности или заключения соглашения о погашении задолженности и при предоставлении указанных документов субсидия предоставляется», написано в ответе ведомства. То есть Минсоцзащита, в свою очередь, указала на «Энергосбыт», который тоже снял с себя вину.



Что делать?



В редакцию постоянно приходят письма, в которых пожилые люди, измученные хождением по инстанциям, пишут и просят о помощи. Они получают ответы чиновников, не помогающие, а запутывающие их еще больше, хотя проблема бывает небольшая, вполне решаемая без привлечения министров, СМИ и прочих сторонних лиц. Но это почему-то не работает. Что можно ответить им? Что подобное не должно пройти тихо и по умолчанию нельзя отбирать у пенсионеров и без того их скудный бюджет? Чтобы подать в суд, пожилым людям нужно потратить гораздо больше денег на госпошлину и прочие мероприятия. «Овчинка» в виде субсидии оказывается намного дешевле вложенного в борьбу за нее. А ведь еще нервы и здоровье, в отличие от бумаг с министерскими ответами, не казенные.



«Обращайтесь в суд!» - фраза, бесстрашно бросаемая в лицо старикам, для кого подача иска в суд больше, чем просто большая финансовая трудность. Хорошая новость - с 2020 года от оплаты госпошлины освобождаются пенсионеры при подаче иска к Пенсионному фонду и иным организациям, осуществляющим пенсионное обеспечение граждан. Но есть еще один выход – коллективные иски. Они обходятся намного дешевле, и есть шанс, что самого слабого в который раз не оставят крайним.



Диляра Батудаева, «Номер один».

Фото: pixabay.com

