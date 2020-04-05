Карантин как новые возможности

С некоторых пор мы живем в другой реальности, для одних – пугающей, страшной и беспросветной, для других – неизведанной и оттого интересной. В период карантина опустели улицы нашего города, закрылись большие торговые центры и парки, люди разбрелись по своим домам с разными настроениями. Как пережить это время в изоляции, держась подальше от друзей, коллег и мира, расскажет кандидат психологических наук Игорь Бадиев.
Нашему поколению повезло
- Игорь Валерьевич, карантинные меры на время закрыли нас в своих домах. Мы оказались отрезаны от части мира. Как вести себя в новых условиях?
- Да, сейчас в период карантина людям нужно держаться подальше друг от друга. Для человека эта мера необходимая, но очень тяжело переносимая. Как я не раз говорил, человек – существо очень социальное, вне социума он жить не может, ему необходимы социальные контакты. Условия, при которых он оказывается резко ограничен в контактах, называются социальная депривация.
Для взрослого сформировавшегося человека социальная депривация является одним из самых сложных испытаний, потому как его личность уже настроена на установление множества контактов. Примером негативного воздействия социальной депривации является кризис, связанный с выходом на пенсию. Когда человек много лет работал и вдруг утром проснулся, а ему никуда не надо. Никто его нигде не ждет, и ему нужно сидеть дома. В этой ситуации он не знает, чем заниматься, и впадает в депрессию.
Лишение человека социума, человеческого общения – одно из самых страшных наказаний. Изоляция в виде тюремного заключения, изоляция в изоляции – заключение в одиночной камере – это, наверное, наиболее страшное наказание для человека.
- Хотя, на первый взгляд, кажется, а что в этом страшного? Ведь его не пытают и не бьют.
- Суть в том, что в результате этих условий оказывается невозможным удовлетворить базовые потребности – в человеческом общении, социальных отношениях, в других людях. Эта потребность в нас есть, и она делает нас людьми. Она сформировалась еще тогда, когда человек не был человеком. И это касается всех стадных, так называемых социальных животных.
Сейчас мы оказываемся в таких условиях, что нам необходимо ограничивать круг социальных контактов. Естественно, в зависимости от индивидуальных особенностей, степени интровертированности или экстравертированности человека, одним это дается достаточно легко, поскольку они не нуждаются в большом количестве контактов, а для других может быть настоящим испытанием.
- Как же пережить это испытание? Как жить в условиях ограниченных социальных контактов?
- Нужно сказать, что нашему поколению несказанно повезло. Если бы подобная ситуация произошла 100 или хотя бы 50 лет назад, конечно, все было бы гораздо сложнее. С развитием информационно- коммуникационных технологий, сети Интернет, по сути, человек уже никогда не оказывается одинок. Единственное, поменялся способ общения, но социальные контакты человека не прерываются, его общение с людьми не прекращается.
Поразительная вещь - еще каких-то полгода назад, когда мы заходили в общественный транспорт и видели, как люди едут, уткнувшись в телефон, или за столиком в кафе не общаются друг с другом, глядя в мониторы, мы говорили, мол, вот, совсем разучились общаться. Сейчас оценили возможность общаться в Сети, и переоценить ее невозможно. Это и есть то самое общение, позволяющее человеку полноценно существовать. И это касается не только возможности работы на дому, получения удаленно тех или иных услуг, образования, медицинского обслуживания и многого другого. Все это, конечно же, важно, но ключевую роль играет не столько получение чего-то дистанционно, а именно возможность сохранять социальные контакты, общаться.
Мир стал онлайн
Сейчас мы все больше и больше уходим в виртуальный мир, нынешняя ситуация с пандемией очень стимулировала этот процесс. С одной стороны, это то, что поможет нам не оказаться в условиях социальной депривации, скоординироваться, общаться и поддерживать нормальное психологическое состояние. С другой стороны, если взглянуть на будущее, то, нырнув в эту эпидемию, мы вынырнем уже в другой реальности, другом мире. Очень многие связи и отношения поменяют свой характер. Все зависит от того, насколько это все протянется.
- Неясное будущее впереди…
- Будущее неясное, но и не пессимистичное. Наоборот, более оптимистичное, поскольку активное использование информационно-коммуникационных технологий предполагает развитие высокоинтеллектуальных областей, а это всегда прыжок вперед. Это то, что разовьет эту отрасль, которая до сегодняшнего момента была вспомогательной. Интернет-технологии были тем, что обслуживает другие отрасли. Сейчас они становятся системообразующими.
- Как не впасть в уныние, депрессию, не зная, чем себя занять, и ожидая всего только самого плохого и ужасного?
- Есть такая пословица – если не можешь изменить ситуацию, измени свое отношение к ней. Это как раз та самая ситуация. На этом тезисе основана большая часть всей психотерапевтической работы и психологической помощи, которая заключается в том, чтобы у человека, который не может изменить ситуацию, изменилось отношение к ней.
В этом плане очень важно рассматривать ситуацию с разных точек зрения, находя в ней не только угрозы (да, они очевидны), не только риски, которые пугают, а видеть возможности и перспективы, то позитивное, что она может дать. Найдя эти возможности, не впадем в уныние и регрессию, а начнем развиваться, осваивать новые виды деятельности.
Ведь, по сути, сейчас очень хороший повод для тех, кто вдруг оказался дома и не знает, чем заняться, освоить новый вид деятельности, новые технологии, освоить то, до чего раньше у него не доходили руки, или заняться тем, на что никогда не хватало времени. А, как правило, у нас всегда не хватает времени на самое важные вещи – на себя, своих близких. Заняться саморазвитием, самосознанием, развитием своих отношений. Ситуация, в которую мы сейчас с вами погружаемся, дает нам именно эти возможности.
Да, ситуация неопределенности всегда пугает. Мы со 100%-ной уверенностью не знаем, что будет завтра. Но весь вопрос в том, чего ждем от этой ситуации, как ее планируем и к чему готовимся. Это то, что определяет наше текущее поведение и состояние, а также поведение и состояние в будущем, восприятие будущей ситуации. Когда ты готовишься к апокалипсису и ожидаешь всего самого плохого, это понятная и естественная реакция человека на ситуацию неопределенности. Но, к сожалению, эта реакция не дает человеку возможности справиться с этими обстоятельствами.
Держите себя в тонусе
Парадокс заключается в том, что, готовясь к неизбежному, к той ситуации, которая тебе неподвластна, ты ничего не предотвращаешь. Пытаясь воздействовать на ситуацию, которая от него не зависит, человек затрачивает много усилий, но не достигает никаких результатов. В итоге фрустрация, отчаяние, сизифов труд. Но если понять, осознать, какие возможности она дает, мы можем поставить ее себе на службу. Не бороться с ней, не противостоять этим обстоятельствам, не бросать все силы на борьбу с реальностью, а взять из нее то, что она может нам дать.
Для кого-то карантин и самоизоляция – это что-то из разряда конца света, во многом непереносимое событие, потому что они воспринимают ее именно в контексте борьбы с реальностью, отрицания и нежелания наступления ее. Это вполне понятная и естественная реакция человека на такие события. Если же воспринять ее иначе, то в этой изоляции очень много преимуществ и возможностей. В этом контексте я всегда вспоминаю наш разговор о кризисе выхода человека на пенсию. Почему для одних людей пенсия – это конец жизни, а для других – начало жизни. Это вопрос о том, как люди смотрят на одну и ту же ситуацию.
Ситуация уже есть, мы не можем делать вид, что ничего не происходит, что нет пандемии и угроз. Отрицать это бессмысленно, это есть наша реальность. Бороться с этой реальностью или отрицать ее, не признавать или пытаться изменить - это борьба с ветряными мельницами. От одного человека она никак не зависит, он не сможет ее перебороть, сделать так, чтобы не было эпидемии. Признав эти риски, поняв, что дает ситуация, ее можно спокойно пережить. Именно спокойно. Не впадая ни в панику, ни в отрицание, ни в фобию, ни в агрессию.
Лично для меня временная изоляция - это возможность освоить новые технологии. Признаюсь, у меня наконец-то дошли руки до освоения ресурсов дистанционного образования. Многие наши преподаватели сейчас занимаются разработкой дистанционных курсов, и это безумно интересно, сложно и увлекательно. Я никогда этим систематически не занимался. Мы осваиваем вебинары, видеоконференции, виртуальное пространство для проведения обучения. Только за минувшую неделю лично я сделал для себя очень много открытий. А сколько еще предстоит узнать, освоить и научиться.
- Есть ли какие-то конкретные советы тем, кто боится остаться в изоляции один дома?
- Очень важно, что называется, держать себя в тонусе. Не впадать в уныние и депрессию помогает видение перспектив. Когда ты видишь цели, у тебя есть мотивация для самодисциплины. Это то, что поможет ежедневно не спать до трех часов дня только лишь потому, что ты можешь себе это позволить на карантине. Нужно вести активную социальную жизнь, пусть она будет немного иного плана, какой была раньше, но в этом ее прелесть.
Психологи советуют сейчас не изменять режим дня. Это очень полезная и важная рекомендация. Утром вставать в обычное время, совершать те же будничные рабочие ритуалы, и, таким образом, день, можно сказать, не будет разваливаться. Он остается структурированным. Когда структурирован день, структурирована и неделя, а там и месяц. Эти распорядок и планирование позволяют человеку поддерживать стабильное внутреннее состояние, что очень важно в наши дни.
Беседовала Любовь Ульянова, «Номер один».
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Фото: pixabay.com
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