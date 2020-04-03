Как работают отделения Сбербанка с 30 марта по 5 апреля

Пенсионеры, получающие свои «кровные» на сберкнижку, могут идти в дежурные офисы Сбербанка









Период так называемой самоизоляции озадачил пенсионеров Бурятии, получающих пенсии на свои сберегательные книжки. «В какие отделения можно прийти, чтобы получить пенсию?» - такой вопрос они чаще всего адресуют редакции «Номера один».Как заверяет сайт Сбербанка, офисы банка будут работать в режиме, достаточном для выдачи пенсий в полном объеме. Актуальный график работы офисов размещен на странице «Отделения и банкоматы» и в Сбербанк Онлайн.В Бурятии для срочных платежей и снятия денег со счета в вашем районе работает дежурный офис Сбербанка по адресу:Обновления графика работы офисов с 6 апреля можно отследить на странице Сбербанка в интернете в разделе «Отделения и банкоматы» или в Сбербанк Онлайн.Впрочем, для получения пенсии необязательно идти в отделение банка, если вы получаете пенсию на карту. Картой можно платить в магазине, не снимая наличные, а регулярные платежи оплачивать с помощью удобных сервисов в мобильном приложении и веб-версии Сбербанк Онлайн. Если вы еще не успели оформить карту, получите в отделении бесплатную карту МИР Моментум, такую карту не надо ждать – она выдается сразу.Банкоматы и терминалы в зонах обслуживания 24/7 продолжат работать в стандартном режиме, круглосуточно.Фото: pixabay.com