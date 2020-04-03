Сергей Пашинский: Коронавирус посевную не отменял

Аграриев ждет череда банкротств, если не принять срочных мер

Правительство должно сказать аграриям о том, каким образом мы проводить посевную кампанию. Об этом заявил заместитель председателя Комитета Народного Хурала по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Пашинский.«Сегодня уже третье апреля, к первому мая надо заходить в поля, а сельхозпроизводители не могут получить кредиты. Головные банки в Москве не работают. Сроки поджимают, а ясности никакой нет. После карантина кредиты будут не нужня. Если мы сейчас не примем никаких мер, то аграриев ждет дополнительная череда банкротств», - сказал Сергей Пашинский считает, отметив, что в ситуации вокруг коронавируса карантина к сельхозпроизводителям должен быть особенный подход.«Нужны дополнительные меры поддержки, должны работать финансовые институты. Невозможно сельхозпроизводителей не пускать на землю, и заставить людей в деревнях сидеть в домах. Какой тогда урожай будет осенью? Надо подходить гибко, искать варианты, принимать осторожно-решительные меры. С одной стороны - людей обезопасить, с другой – работу нельзя останавливать», - цитирует зампреда профильного комитета пресс-служба Народного Хурала.«Я не думаю, что люди, которые сегодня работают на полях, будут рисковать больше, чем продавцы в супермаркетах. Даже с карантином надо понимать: к посевной необходимо готовиться, делать для этого все необходимое», - подчеркнул депутат.Фото: pixabay.com и hural-buryatia.ru