В Бурятии составлены 37 протоколов о нарушении режима самоизоляции

Муниципалитеты вводят временные запреты въезда на территорию для туристов, отдыхающих, рыбаков и охотников

В Бурятии начал действовать подписанный 1 апреля президентом России указ о внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и Кодекс об административных правонарушениях. В первый же день действия закона штрафные санкции применены к первым нарушителям, сообщили в пресс-службе правительства республики.В рамках профилактических предупредительных мероприятий в республике созданы 56 мобильных патрулей из сотрудников полиции и Росгвардии. Они контролируют соблюдение ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Отдельные муниципальные образования вводят временный запрет въезда и выезда на территорию для туристов, гостей, отдыхающих, рыбаков и охотников.«В Кяхтинском, Тункинском, Джидинском и Закаменском районах скорректирована расстановка постов и маршрутов наружных нарядов дорожно-патрульной службы с максимальным приближением к местам перехода государственной границы. Заградительные мероприятия осуществляются на территории Прибайкальского, Тункинского, Курумканского и Кабанского районов. С сегодняшнего дня мы начали полноценную правоприменительную практику на территории Бурятии. Всего составлено 37 протоколов об административных правонарушениях», - рассказал Андрей Муравьев, заместитель министра внутренних дел Бурятии.В режиме полной самоизоляции гражданам предписано не покидать места проживания за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью, следования к месту работы либо к ближайшему месту приобретения товаров, услуг, реализация которых не ограничена, выгула домашних животных, выноса бытовых отходов вблизи места жительства.Если гражданин нарушит режим самоизоляции в условиях угрозы распространения коронавируса, ему грозит штраф от 15 тыс рублей до 40 тыс рублей.Для должностных лиц штраф устанавливается в размере от 50 тыс рублей до 150 тыс рублей, для юридических лиц — от 200 тыс рублей до 500 тыс рублей. Последним также грозит административное приостановление деятельности на срок до 30 суток.В случае, если нарушения причинят вред здоровью или приведут к смерти человека, размер штрафа для граждан составит от 150 тыс рублей до 300 тыс рублей, для должностных лиц — от 300 тыс рублей до 500 тыс рублей, для юридических лиц — от 500 тыс руб до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.Фото: egov-buryatia.ru