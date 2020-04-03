Минсоцзащиты: все положенные выплаты жители Бурятии получат автоматически

Поводов для беспокойства нет, заверили чиновники





Все выплаты, которые проходят по линии Минсоцзащиты Бурятии, будут осуществляться в автоматическом режиме. Об этом сегодня сообщила министр социальной защиты Бурятии Татьяна Быкова.

- Есть поручения президента России, правительства и штаба, что по выплатам, которые установлены с 30 марта по 30 сентября, не надо будет никуда ходить, они будут пролонгироваться и осуществляться в автоматическом режиме, - рассказала министр.Что касается выплат на детей от 3 до 7 лет, то, по словам Татьяны Быковой, есть поручение президента ускорить этот процесс.- Механизм уже отлажен, все нормативно-правовые документы есть. И это также будет делаться в автоматическом режиме. Лишний раз за справками и документами ходить в отделы соцзащиты не надо, - заверила чиновница.По словам министра, тем, у кого возникло право на эти выплаты именно в период карантина, переживать не надо.- У нас есть время, 6 месяцев, в течение которых можно оформить документы в любом случае, - сказала Татьяна Быкова.Фото: «Номер один»