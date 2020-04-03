В Улан-Удэ бизнесмены идут на хитрости, чтобы продолжать работать

Они обустраивают в своих точках полки с товарами первой необходимости





В столице Бурятии продолжают выявлять предприятия, нарушающие санэпидрежим. Для проверки соблюдения указа главы Бурятии мобильные группы вышли в очередной рейд по Железнодорожному району города. Несколько нарушителей, выявленных накануне, закрылись. Но есть и те, кто до сих пор продолжает работу.

В их числе - магазины, торгующие пивом, сигаретами, а также занимающиеся скупкой вещей, автосервис и другие. Для того, чтобы как-то обойти запрет, большинство из них обустроили у себя полки с продовольственными или непродовольственными товарами первой необходимости.







Однако, как пояснили в Комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ, это не является основанием для продолжения работы. Вправе работать только магазины, специализирующиеся на продаже продовольственных товаров и непродовольственных товаров первой необходимости.







Информация о всех нарушителях передана в МВД Бурятии для принятия соответствующих мер, сообщили в мэрии города.Фото: мэрия Улан-Удэ