РЖД отменяет поезд Иркутск-Улан-Удэ-Иркутск

Пассажиропоток на железных дорогах упал более чем на 50 процентов



РЖД с 7 апреля временно сокращает периодичность курсирования 37 поездов формирования АО «ФПК», а 53 поезда будут временно отменены, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги.



Так, поезд № 149/150 Иркутск – Улан-Удэ отменяется из Иркутска с 6 апреля, из Улан-Удэ с 7 апреля. Поезд № 321/322 Иркутск – Забайкальск отменяется из Иркутска с 1 июня, из Забайкальска с 3 июня.



«Учитывая важность сохранения устойчивого межрегионального сообщения для населения и экономики страны, решение о корректировке расписания принимается только в случае существования дублирующих поездов и если спрос на поездки составляет менее 25% от общего количества предложенных мест. Для обеспечения непрерывности железнодорожного сообщения с малыми населенными пунктами будут введены дополнительные остановки для транзитных поездов, курсирующих по маршрутам отмененных. В случае если других поездов на маршруте нет и предложить альтернативный вариант железнодорожного сообщения нельзя, такие поезда сохраняются», - отмечается в пресс-релизе.



Корректировка графика курсирования поездов связана с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Холдинг «РЖД» отмечает значительное снижение загрузки поездов, курсирующих в дальнем следовании, включая поезда «Сапсан».



С 21 марта текущего года наблюдается более чем 50-процентное снижение количества отправленных пассажиров на сети ОАО «РЖД» по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Возврат проездных документов с датой поездки, приходящейся на апрель, в пять раз выше прошлого года, а на май – более чем в три раза. Количество проданных билетов на апрель составляет менее 40%, на май – менее 60% от уровня прошлого года.



Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за билеты, приобретенные в отмененные поезда. С актуальной информацией об изменениях в расписании можно ознакомиться на сайте «РЖД».



При улучшении ситуации и повышении спроса на пассажирские перевозки холдинг «РЖД» незамедлительно восстановит маршрутную сеть в полном объеме, а при необходимости увеличит предложение для пассажиров.



Фото: visual.rzd.ru

