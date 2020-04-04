Как в Бурятии получить диплом по профессии к концу 11 класса

Впервые в Улан-Удэ, и далеко не впервые в стране, появилось профессиональное образование параллельно со школой. Бурятский лесопромышленный колледж оказался на передовой с необычным для нашего региона предложением. Колледж предлагает одновременно с аттестатом за 11 класс получить диплом о среднем профессиональном образовании. Как оказалось, это давно применяемая практика в России.
Очень многие школьники загоняют себя в сильнейший стресс, когда речь заходит о подготовке и сдаче ЕГЭ. Некоторые дети обходят эти трудности, сбежав после 9 класса в колледж, чтоб после поступить в ВУЗ, минуя пугающее тестирование. В итоге, в ВУЗ они поступают на год позже сверстников, потому как обучение после 9 класса длится практически три года. Поэтому в основном в 11 класс идут те, кому нужен ВУЗ, но они не желают терять этот лишний год.
Однако, колледжи превратили свои возможности в сильнейшее преимущество. Средние профессиональные учебные заведения нашли обходной путь в ВУЗ мимо ЕГЭ и без потери времени.
По закону любой школьник имеет право на поступление в колледж после девятого класса, и, как выяснилось, учеба в 10-11 классах тому не помеха. В Улан-Удэ уже несколько учеников старших классов успешно учатся по дистанционной программе в Лесопромышленном колледже.
- Все наши студенты, которые сегодня продолжают обучение в школе, при успешном окончании 11 класса получат диплом государственного образца, а значит право на поступление в ВУЗ по своему диплому без ЕГЭ. Это уже многолетняя практика, которая неоспорима в своем преимуществе перед баллами ЕГЭ. Наши студенты получают большие конкурентные преимущества перед другими выпускниками школ. Если желаешь - иди в ВУЗ без ЕГЭ, плюс ко всему есть возможность устроиться на работу уже специалистом, а не человеком без профобразования, - говорит разработчик и менеджер по дистанционному образованию Батор Бальжинимаев.
Программа обучения доступна только с 10 класса. Школьники изучают дисциплины колледжа в рамках полного образовательного стандарта. Тогда возникает резонный вопрос, почему обучение идет всего 2 года, а не три, как это принято после 9 класса? Как пояснили в колледже, речь идет о совмещенном образовании, школа дает программу 10-11 класс, а колледж в это же время профподготовку. В итоге получается ускоренное обучение. По окончании колледжа и одновременно школы выпускники получают диплом о среднем профессиональном образовании по выбранной профессии.
Если ученик успешно сдает ЕГЭ даже на минимальные баллы, обучение в колледже автоматически засчитывается как “на базе 11 классов” и выпускник школы становится дипломированным специалистом. Диплом колледжа дает право поступить в ВУЗ без ЕГЭ.
Если ученик по каким-то причинам “завалил” ЕГЭ после 11 класса, он автоматически считается обучаемым “на базе 9 классов”, доучивается в колледже положенный год и получает государственный диплом. В итоге он получает гарантии для дальнейшего образования без потерь во времени и нервов.
На сегодняшний день система параллельного профессионального образования полностью доказала свое преимущество в профессиональном росте личности. Ее можно назвать подушкой безопасности для ребенка. В Бурятском лесопромышленном колледже такая программа обучения доступна по специальности «Коммерция (по отраслям)». Все, что нужно для обучения - это любой гаджет: смартфон, ноутбук, планшет, компьютер и выход в Интернет. Вступительные испытания: отсутствуют.
Сроки обучения:
На базе 9 классов – 2 г. 10 мес. На базе 11 классов – 1 г. 10 мес. Стоимость обучения 25000 руб/год. Оплата делится на два платежа по 12500 руб за семестр.
Справки +7(983) 438-08-68, сайт https://anokpo.ru
- После внесения оплаты за один семестр, студент получает логин и пароль от личного кабинета. В личном кабинете в каждом семестре около 12 дисциплин. Студент заходит, например, в дисциплину "Статистика". В дисциплине есть, скажем, 15 лекций, после каждой из которых - тест. В конце освоения всех лекций и прохождения тестов - итоговое тестирование, результат которого в виде оценки или зачёта идёт в диплом. При этом во время обучения приходить в учебные корпуса не надо, поскольку для обучения нужен только компьютер, планшет, смартфон и хороший интернет. - поясняет принцип обучения Батор Бальжинимаев.
Эта программа для тех, кто не желает терять время, кто решит обеспечить себя гарантией для поступления в ВУЗ, кто желает совмещая обучение в своей школе получить среднее профессиональное образование, а затем и высшее по сокращенной программе.
Фото: pixabay.com
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