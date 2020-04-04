Бесплатные маски от Вадима Бредний раздадут нуждающимся

120 тысяч медицинских масок обошлись почти в пять миллионов рублей



Напомним, ставший одним из первых заболевших коронавирусом бизнесмен, владелец продуктовой сети «Титан» Вадим Бредний, выделил 4,8 миллиона рублей на покупку 120 000 медицинских масок.



2 апреля маски были переданы министерству социальной защиты населения (58 800 штук) и молодежному центру при министерстве спорта и молодежной политики (61 200 штук). Маски будут распределены по многодетным семьям и другим социально незащищенным категориям населения.

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Социальные работники, которые каждый день контактируют с людьми, также смогут себя обезопасить.

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- Предприниматели помогают, обеспечивая горячим питанием, продуктами питания наших подопечных. Это существенная помощь. Мы благодарны всем, кто поддерживает других в это нелегкое время, — подчёркивает замминистра соцзащиты населения РБ Анатолий Кириллов.



Фото: megatitan.ru



