В Бурятии работающие пенсионеры могут взять оплачиваемый больничный

При этом не обязательно иметь какие-то признаки болезни



Кабмин утвердил правила оформления листков нетрудоспособности для работающих пенсионеров, вынужденных соблюдать режим самоизоляции в период нахождения на карантине в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, сообщает «Российская газета».



Согласно документу, люди старше 65 лет могут уйти на двухнедельный больничный, поскольку попадают в основную группу риска.



«Указанные временные правила распространяются на граждан, соблюдающих режим самоизоляции по месту жительства, месту пребывания, фактического нахождения, в том числе - жилых и садовых домах, размещенных на садовых земельных участках», - говорится в документе.



Больничные листы можно будет оформить с 6 по 19 апреля 2020 года на 14 календарных дней в форме электронного документа. Пособие по временной нетрудоспособности будет выплачено Фондом социального страхования единовременно и в полном объеме в течение 7 календарных дней со дня формирования электронного больничного.



Служба информации «Номер один»



