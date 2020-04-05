Алексей Цыденов: «Мы не можем рассчитывать только на Москву»

Правительство Бурятии приняло свой пакет мер поддержки экономики: компенсации и налоговые обнуления



Правительство Бурятии утвердило пакет оперативных мер по поддержанию экономической стабильности в республике, по поддержке малого и среднего бизнеса, наиболее пострадавшего в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.



Это стало известно после заседания штаба по обеспечению устойчивого развития экономики в Бурятии. Штаб, в который входят члены правительства, бизнес-объединений, уполномоченный по защите прав предпринимателей провел в субботу глава Бурятии Алексей Цыденов. В совещании также приняли участие главы муниципальных образований, сообщили в пресс-службе правительства республики.

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«В условиях обширных ограничений для бизнеса, снижения экономической активности на плечи наших бизнесменов ложится серьезное бремя по сохранению занятости населения при фактической заморозке своей деятельности. Многим из наших предприятий запрещено работать, при этом нужно сохранить заработные платы для своих сотрудников.



К счастью, многие системообразующие предприятия продолжают свою работу. Но много компаний сейчас находятся под ударом: это сферы туризма и гостиничного сервиса, общественного транспорта, общественного питания, торговли непродовольственными товарами, бытовых услуг, досуга и развлечений, ЖКХ, строительства и многие другие. Для большинства из этих предприятий разработаны меры поддержки, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным. Однако сейчас правительство страны продолжает работу над формированием дополнительного пакета мер поддержки. Сегодня нам необходимо выработать предложения для федерального правительства, обратив внимание на самые острые проблемы, а также разработать свой, региональный, перечень мер.



Мы не можем остаться в стороне, рассчитывая только лишь на помощь из Москвы. Наша общая задача – помочь бизнесу пережить непростые времена, по максимуму сохранить рабочие места. Мы понимаем, что в любом случае экономика понесет потери, но мы должны их минимизировать», - заявил Алексей Цыденов, открывая совещание.



Глава Бурятии поручил взять на контроль положение детей сирот, в части их материальное положение и наличие источников дохода. А также поручил поддержать наиболее нуждающихся.



Экономический блок правительства во главе с зампредом по экономическому развитию Алексеем Мишениным представил ряд предложений и оценку потенциальных затрат бюджета. По итогам был принят ряд решений, при этом работа штаба над планом по поддержке бизнеса будет продолжена.



О принятых решениях:



1. Правительство республики компенсирует затраты на аренду помещений туристическим операторам в размере 80% от стоимости аренды, но не более 400 рублей за квадратный метр, начиная с 1 марта по 1 сентября 2020 года.



2. Будет оказана финансовая поддержка городскому общественному транспорту, а также междугородним маршрутным такси. В сфере городских перевозок задействовано около 1500 тысяч людей, в период режима самоизоляции количество выходящих на маршрут автобусов сократилось с 1000 до 324 маршруток. С учетом ограничений наполняемость автобусов невысокая, а затраты на топливо и на обслуживание на прежнем уровне. Решением главы Бурятии на каждый простаивающий автобус, а также на автобус, выходящий на маршрут и имеющий неполную загрузку, будет предоставлена субсидия. Такая поддержка будет действовать с 1 по 30 апреля. Минтрансу Бурятии поручено рассчитать совместно с районами размер субсидирования междугороднего общественного транспорта.



3. Арендаторы республиканского и муниципального имущества получат освобождение от уплаты аренды сроком на полгода, начиная с 1 марта.



4. Для поддержки предприятий торговли из непродовольственного сектора, сферы услуг и общепита принято решение обнулить налог на недвижимое имущество на 2020 год для административно-деловых, торговых центров при условии предоставления льготных условий для арендаторов, субъектов МСП.



5. Частные детские сады, вынужденные приостановить свою деятельность, продолжат получать субсидии на присмотр и уход за детьми из расчета 10 тыс рублей на ребенка даже в отсутствии детей.



6. Безработным гражданам, открывшим собственное дело за счет господдержки, будут выплачивать дополнительно 60 тыс рублей за создание дополнительного рабочего места для трудоустройства безработных.



На совещании также отмечено, что серьезные трудности испытывает сфера ЖКХ, ресурсоснабжающие организации. В связи с режимом самоизоляции упали объемы платежей со стороны населения. Кроме того, снизились объемы предоставляемых услуг из-за приостановки деятельности многих предприятий. Глава республики поручил минстрою Бурятии подготовить обращение в адрес федерального правительства о предоставлении мер поддержки предприятиям жилищно-коммунальной отрасли.



Работа по выработке мер поддержки экономики продолжится.



Фото: egov-buryatia.ru



