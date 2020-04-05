У Вас есть в автомобиле огнетушитель?

Саян Будаев, бывший госинспектор ДПС, победитель нескольких конкурсов профмастерства расскажет коротко и ясно, как избежать проблем на дороге.
Сегодня в рубрике - огнетушитель
Большая часть автомобилистов не возит либо не правильно хранит огнетушитель в автомобиле (даже если и есть огнетушитель, то большая часть не соответствуют ГОСТ и срокам хранения).
Ещё раз вспомним основные правила тушения:
- при появлении первых признаков горения сразу же припаркуйтесь у обочины и выключите зажигание откройте капот и с пассажирами покиньте авто (в 50% случаях возгорание происходит в моторном отсеке). Просим пассажиров или очевидцев вызвать пожарную службу по номерам 112 или 101.
- если возгорание под капотом, не открываем его полностью — иногда достаточно щели, чтобы прошла струя огнетушителя. Не допускаем притока воздуха в зону горения. По возможности обесточиваем автомобиль, скидывая клемму аккумулятора.
- если горит в салоне, не держим двери открытыми до момента, пока не подготовим огнетушитель. Бывает, что пожар «задыхается» в замкнутом пространстве. При необходимости забрасываем огонь песком, снегом, либо накрываем плотной тканью (автоодеялом).
- останавливаем проходящие машины, так как несколько огнетушителей эффективнее (важен фактор времени);
- если возгорание локально, применяем огнетушитель. Тушим снизу вверх: например, если горит лужа топлива на земле, сначала гасим ее.
- трезво оцениваем возможность потушить пожар за 10-20 секунд работы огнетушителя. Если пламя слишком сильное, принимаем меры для эвакуации людей и других машин.
- всегда нужно помнить о личной безопасности и безопасности окружающих.
- остаточное пламя, которое грозит разгореться снова, можно «придушить», накинув сверху негорючую ткань или залив водой.
- не расслабляемся: если даже видимого пламени уже нет, убедитесь, что не осталось тлеющего очага, например, из-за короткого замыкания (если автомобиль не получилось обесточить).
- даже если пожар удалось погасить, дожидаемся пожарных, в том числе для правильного оформления инцидента — документы понадобятся при обращении в страховую и последующих разбирательствах.
Следите за техническим состоянием авто и соблюдайте правила пожарной безопасности!
Будьте внимательны и соблюдайте ПДД!
Каждое воскресенье публикоуемь разъяснения для вас, автомобилисты. Кто-то узнает новое, кто-то вспомнит правила. Хорошей дороги!
Cправка:
Саян Будаев победитель конкурсов профессионального мастерства «Лучший инспектор ДПС», «Лучший Госинспектор БДД» Саян Будаев делится с читателями-автолюбителями "Номер один" правилами безопасного движения в городе.
Фото: Саян Будаев, pixabay.com
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