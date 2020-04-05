У Вас есть в автомобиле огнетушитель?

Автоликбез от победителя конкурса "Лучший инспектор ДПС" Саяна Будаева

Сегодня в рубрике - огнетушитель

Будьте внимательны и соблюдайте ПДД!

Саян Будаев, бывший госинспектор ДПС, победитель нескольких конкурсов профмастерства расскажет коротко и ясно, как избежать проблем на дороге.Большая часть автомобилистов не возит либо не правильно хранит огнетушитель в автомобиле (даже если и есть огнетушитель, то большая часть не соответствуют ГОСТ и срокам хранения).Следите за техническим состоянием авто и соблюдайте правила пожарной безопасности!Каждое воскресенье публикоуемь разъяснения для вас, автомобилисты. Кто-то узнает новое, кто-то вспомнит правила. Хорошей дороги!Фото: Саян Будаев, pixabay.com