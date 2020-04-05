За сутки в Бурятии не появилось лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом

У 8 человек имеется подозрение на наличие COVID-2019, анализы направлены в Новосибирск



В Республике Бурятия на 5 апреля зарегистрировано 35 лабораторно подтвержденных в ФБУН «Вектор» случаев заражения COVID-2019. Проводятся противоэпидемические мероприятия, включающие определение границ эпидочагов, определение круга контактных лиц, организация их медицинского наблюдения и лабораторного обследования, а также проведение необходимых дезинфекционных мероприятий. На сегодня круг контактных лиц составляет 1145 человек, все лабораторно обследованы. У 8 граждан имеется подозрение на наличие новой коронавирусной инфекции, анализа были направлены в референс-центр по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, г. Новосибирск. Продолжаются дезинфекционные мероприятия в домашних очагах и по месту работы. На сегодня дезинфекция проведена на общей площади около 48740,6 кв. м. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается. Ситуация на контроле.



Всего в стационаре ГБУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница» на 8:00 ч. 05 апреля находится 82 чел., из них с новой коронавирусной инфекцией - 35 больных, в том числе 6 детей с COVID-19 – все легкой степени тяжести, состояние детей удовлетворительное. В отделении реанимации находится 5 взрослых пациентов, из них 1 - на ИВЛ.



Всего за весь период госпитализировано 169 больных с респираторными симптомами. Все заболевшие лабораторно обследованы, 87 чел. выписаны в связи с выздоровлением и получением отрицательных результатов.



В лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» на 05.04.2020 проведены лабораторные исследования на новый коронавирус от 3856 человек (5313 исследований), в том числе от больных с респираторными симптомами, прибывших из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран, лиц, находящихся под медицинским наблюдением, больных внебольничными пневмониями и ОРВИ.



С 28.03.2020 дополнительно лабораторные исследования на новую коронавирусную инфекцию проводятся в лаборатории ГБУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер им. Г.Д. Дугаровой». На 05.04.2020 проведено всего исследований у 1165 человек (в т.ч. за последние сутки – 359 чел.).



Тест-системы для лабораторного исследования в Республике Бурятия имеются в достаточном количестве.



На «горячую линию» Минздрава РБ (телефон 8-3012-37-95-32) за прошедшие сутки поступило 521 обращение по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) (всего с нарастающим итогом – 11404 обращения). Работа операторов на многоканальном телефоне «горячей линии» продолжается в круглосуточном режиме.



Напоминаем, что по вопросам коронавирусной инфекции обращения также принимает диспетчерская служба 112. По вопросам профилактики коронавирусной инфекции необходимо обращаться по телефонам 41-24-44, 33-27-50 и 89021 69 35 40.



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