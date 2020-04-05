График работы общественного транспорта в Улан-Удэ на воскресенье

Пассажирам рекомендуют не забывать о защитных масках, перчатках и других средствах индивидуальной защиты



Комитет по транспорту администрации г. Улан-Удэ сообщает график движения общественного транспорта на воскресенье.



МУП «Управление трамвая»: по маршрутам №1, 2, 4 в общей сложности выйдут 26 вагонов. Интервал движения в часы «пик» – 6-19 мин., в «непиковое» время - 19-26 мин.



МУП «Городские маршруты»: движение 10 автобусов по маршрутам № 3, 12, 134, 135, 16, 16К, 31, 31К - по графику выходного дня.



Частные перевозчики:



- по маршрутам № 2, 3, 4, 40, 55, 56, 95, 97, 97К, 15, 21, 25, 29, 30, 33, 37, 46, 57, 59, 70, 71, 77, 82, 92, 100, 17, 44: интервал - 30-60 мин. Отправление последнего автобуса с конечной остановки в 19.00 и в 20.00.



- по маршруту № 28: отправление автобуса в 6.30 с Первого поля, в 7.30 из мкрн Сокол.

Работа маршрутов № 23, 51, 54, 80 приостановлена.



Время движения автобусов можно определить посредством мобильного приложения «Умный транспорт», «2-ГИС», интернет-портала



По вопросам работы городского общественного транспорта можно обратиться на телефон «горячей линии»: 45-45-53. Телефон диспетчера МУП «Городские маршруты» - 44-72-10, МУП «Управление трамвая» -43-41-23.



В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции пассажирам городского общественного транспорта рекомендуют использовать защитные маски, перчатки, иные средства индивидуальной защиты и гигиены.



Фото:

Комитет по транспорту администрации г. Улан-Удэ сообщает график движения общественного транспорта на воскресенье.: по маршрутам №1, 2, 4 в общей сложности выйдут 26 вагонов. Интервал движения в часы «пик» – 6-19 мин., в «непиковое» время - 19-26 мин.: движение 10 автобусов по маршрутам № 3, 12, 134, 135, 16, 16К, 31, 31К - по графику выходного дня.- по маршрутам № 2, 3, 4, 40, 55, 56, 95, 97, 97К, 15, 21, 25, 29, 30, 33, 37, 46, 57, 59, 70, 71, 77, 82, 92, 100, 17, 44: интервал - 30-60 мин. Отправление последнего автобуса с конечной остановки в 19.00 и в 20.00.- по маршруту № 28: отправление автобуса в 6.30 с Первого поля, в 7.30 из мкрн Сокол.Работа маршрутов № 23, 51, 54, 80 приостановлена.Время движения автобусов можно определить посредством мобильного приложения «Умный транспорт», «2-ГИС», интернет-портала bus03.ru По вопросам работы городского общественного транспорта можно обратиться на телефон «горячей линии»: 45-45-53. Телефон диспетчера МУП «Городские маршруты» - 44-72-10, МУП «Управление трамвая» -43-41-23.Фото: https://stopvirusrb.ru/