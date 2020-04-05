Патриарх призвал понести «временные лишения ради сохранения жизни и здоровья наших ближних»



В нынешнее непростое время, в условиях, когда государственными властями предпринимаются все возможные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции, призываю архиереев, духовенство, монашествующих и мирян усилить молитву ко Господу об ограждении людей от вредоносного поветрия, С такими словами Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился в послании к преосвященным архипастырям, священнослужителям, монашествующим и мирянам епархий России.



Он призывал архипастырей и пастырей — продолжать ревностно совершать богослужения и особенно Божественную Евхаристию — таинство Тела и Крови Христовых, даже в отсутствие паствы по причине соответствующих рекомендаций властей.



«Сегодня многие из нас вынуждены возложить на себя подвиг неотлучного пребывания в своих жилищах. Таковым говорю: пусть место вашего уединения станет для вас пустыней личного и семейного молитвенного труда (…). Пусть на этот подвиг вдохновляет нас и образ преподобной Марии Египетской, многие годы проведшей в уединенной молитве в пустыне», - говорится в послании.



«Даже будучи в вынужденном разобщении, как неоднократно в истории бывали в рассеянии по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли последователи Христовы, мы остаемся нерушимой общиной веры, объединенной сердечной молитвой к Господу Иисусу. (...)



Понесем, братья и сестры, временные лишения ради сохранения жизни и здоровья наших ближних. Будем терпеливо переносить посетившую нас скорбь в твердой надежде, что Всемогущий Господь, принявший страдания и крестную смерть за род человеческий и Своим Воскресением открывший нам путь ко спасению, во благовремении пременит эту скорбь на радость встречи в восхвалении Его в общей молитве за храмовым богослужением. (...)



Будем в эти дни особенно молиться о тех, кто самоотверженно полагает свои силы ради прекращения морового поветрия, о тех, кто трудится ради жизнеобеспечения наших городов и сел. Будем им благодарны и окажем им всю возможную поддержку. Благодарю и всех вас, дорогие владыки, отцы, братья и сестры, за ваше ревностное служение Господу, Его Церкви и друг другу. Непрестанно молюсь о всех вас», - завершается послание Патриарха Криилла, размещенное на официальном сайте Московского Патриархата.



Полный текст чуть больше. Мы публикуем его с некоторыми сокращениями и с простой целью. Предстоятель Русской православной церкви не сказал ничего нового по сравнению с призывами светских властей. Но оцените, как отличаются их приказы («Сидеть по домам!») или угрозы («Будем штрафовать!») с советом «терпеливо переносить посетившую нас скорбь» и просьбами молиться о тех, кто «самоотверженно полагает свои силы ради прекращения морового поветрия». Почему этому не учат «лидеров России»?



Фото: foto.patriarchia.ru

