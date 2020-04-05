Апрель в Бурятии будет теплым

В среднем температура воздуха будет на 1 градус выше многолетних значений



В ГУ МЧС России по Бурятии опубликовали прогноз ожидаемых метеорологических явлений в апреле 2020 года. Отметим, прогноз составлен Бурятским ЦГМС - филиалом ФГБУ «Забайкальское УГМС»



Так, по южным районам (Улан-Удэ, Кяхта, Хоринск, Цакир) средняя месячная температура воздуха ожидается +2, +4º, что на 1-2º выше средних многолетних значений. Месячное количество осадков составит 1-11 мм, что меньше, местами около среднего многолетнего количества.



По юго-западным районам (Тунка, Орлик, Монды) средняя месячная температура воздуха ожидается -2,+2º, что на 1º выше средних многолетних значений. Месячное количество осадков составит 1-8 мм, что меньше среднего многолетнего количества.



По северным районам (Таксимо, Уоян, Багдарин, Романовка, Баргузин) средняя месячная температура воздуха ожидается -4,+2º, что на 1-2º выше, местами около средних многолетних значений. Месячное количество осадков составит 11-20 мм, что больше среднего многолетнего количества.



По южной и средней части озера Байкал средняя месячная температура воздуха ожидается +2,-1º, что на 1-1,5º выше средних многолетних значений. Месячное количество осадков составит 13-31 мм, что около среднего многолетнего количества.



По северной части озера Байкал средняя месячная температура воздуха ожидается около -2º, что на 1º выше средних многолетних значений. Месячное количество осадков составит около 53 мм, что больше среднего многолетнего количества.



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