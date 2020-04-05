В Бурятии произошел сбой в электроснабжении Баунтовского района

Менее чем через полтора часа подачу электричества возобновили по нормальной схеме



В Бурятии сегодня в 13:22 местного времени произошло технологическое нарушение, которое повлекло отключение электроэнергии в ряде населенных пунктов Баунтовского района республики - таких как Багдарин, Джилинда, Хиагда, Монгой.



Через полчаса энергетики запитали потребителей с помощью резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ). А уже в 14:40 специалисты «Россети Сибирь» в Бурятии восстановили электроснабжение по нормальной схеме, сообщили в пресс-службе сетевой компании.



Отключившаяся воздушная линия одна из наиболее протяженных в Бурятии – около 240 км. Сейчас специалисты Баунтовского РЭС продолжают ее осмотр, чтобы исключить вероятность повторного отключения потребителей. В работах заняты чеьтыре бригады (16 человек), пять единиц техники.



Фото: mrsk-sib.ru

