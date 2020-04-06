06.04.2020
Для выхода на работу одного указа главы Бурятии недостаточно

Для выхода на работу одного указа главы Бурятии недостаточно

Работодатели должны выполнить ряд дополнительных условий
 Завтра без внутреннего приказа организации  и регистрации  ее на специальном сайте, начинать работу нельзя!

Расширенный список предприятий, которым разрешено работать в период самоограничений, начнет действовать только после того, как отраслевые министерства согласуют и утвердят эти списки.

Что нужно?
  • Зарегистрироваться на портале «Работающая Бурятия».
  • После этого, отраслевое министерство утвердит  список зарегистрированных организаций
  • Затем, работодатель издает внутренний приказ о рабочем режиме.
  • Работники предприятий должны иметь на руках приказ о том, что предприятие имеет возможность работать и что оно внесено в портал "Работающая Бурятия"
В противном случае, граждане могут быть оштрафованы.

Важно! Портал начнет работать завтра после обеда.

Предприятиям, которые не попадали под режим самоизоляции и продолжали работу в период с 28 марта по 5 апреля, разрешено работать в прежнем режиме, не дожидаясь утверждения на портале «Работающая Бурятия»

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