Для выхода на работу одного указа главы Бурятии недостаточно

Работодатели должны выполнить ряд дополнительных условий

Зарегистрироваться на портале «Работающая Бурятия».

После этого, отраслевое министерство утвердит список зарегистрированных организаций

Затем, работодатель издает внутренний приказ о рабочем режиме.

Работники предприятий должны иметь на руках приказ о том, что предприятие имеет возможность работать и что оно внесено в портал "Работающая Бурятия"

Важно! Портал начнет работать завтра после обеда

Завтра без внутреннего приказа организации и регистрации ее на специальном сайте, начинать работу нельзя!Расширенный список предприятий, которым разрешено работать в период самоограничений, начнет действовать только после того, как отраслевые министерства согласуют и утвердят эти списки.Что нужно?В противном случае, граждане могут быть оштрафованы.Предприятиям, которые не попадали под режим самоизоляции и продолжали работу в период с 28 марта по 5 апреля, разрешено работать в прежнем режиме, не дожидаясь утверждения на портале «Работающая Бурятия»