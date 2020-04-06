Для выхода на работу одного указа главы Бурятии недостаточно

Завтра без внутреннего приказа организации и регистрации ее на специальном сайте, начинать работу нельзя!
Расширенный список предприятий, которым разрешено работать в период самоограничений, начнет действовать только после того, как отраслевые министерства согласуют и утвердят эти списки.
Что нужно?
- Зарегистрироваться на портале «Работающая Бурятия».
- После этого, отраслевое министерство утвердит список зарегистрированных организаций
- Затем, работодатель издает внутренний приказ о рабочем режиме.
- Работники предприятий должны иметь на руках приказ о том, что предприятие имеет возможность работать и что оно внесено в портал "Работающая Бурятия"
В противном случае, граждане могут быть оштрафованы.
Важно! Портал начнет работать завтра после обеда
.
Предприятиям, которые не попадали под режим самоизоляции и продолжали работу в период с 28 марта по 5 апреля, разрешено работать в прежнем режиме, не дожидаясь утверждения на портале «Работающая Бурятия»