В Улан-Удэ развернуты четыре лаборатории анализов на COVID-19

Это ускорит обследования на коронавирус и скоро позволит пройти тесты всем желающим



В Улан-Удэ открылись и приступили к работе три лаборатории по исследованиям ПЦР-методом на определение COVID-19. Напомним, первая такая лаборатория добавилась к постоянно работающей в Роспотребнадзоре в конце марта на базе Республиканского противотуберкулезного диспансера, сообщили в минздраве Бурятии.



Новые лаборатории развернуты на базе Республиканской клинической больницы им.Н.А.Семашко, Республиканской клинической инфекционной больницы и Республиканского центра профилактики и борьбы со СПИД. Четвертая лаборатория при Республиканском кожно-венерологическом диспансере начнет работу во вторник 7 апреля.



Глава Бурятии Алексей Цыденов, министр здравоохранения Евгения Лудупова и руководитель республиканского управления Роспотребнадзора Сергей Ханхареев посетили Республиканский центр профилактики и борьбы со СПИД, где уже начаты исследования ПЦР-методом на определение коронавируса. Лаборатория оснащена современным оборудованием, позволяющим проводить до 500 исследований в сутки.



Таким образом, всего в республике будут действовать пять лабораторий министерства здравоохранения. Это ускорит обследования на COVID-19 в республике.



Минздрав по заданию Алексея Цыденова заказал у московской фармкомнаии «Генериум» за счет средств республиканского бюджета 3 тыс новых точных тестов для экспресс - диагностики населения методом полимеразной цепной реакции – ПЦР. Результаты по этим тестам можно получить быстрее, так как они исключают один из этапов подготовки проб, которые ранее производился лаборантами вручную. В итоге человек, сдавший тест, может получить результат уже через сутки, а не через 3-4 дня, как это было ранее.



В настоящее время министерство здравоохранения ведет расчеты, чтобы оформить дополнительную заявку на получение тестов. Начаты бесплатные обследования граждан по медицинским показаниям. В дальнейшем будет рассмотрена возможность сдать тест всем желающим.



Фото: egov-buryatia.ru/minzdrav



