В Бурятии военные превратили городок в «маленькую Италию»

Специальное учение по локализации условной ЧС при вирусной угрозе прошло в ВВО



В одном из военных городков Бурятии состоялось специальное учение по повышению уровня готовности войск РХБ защиты к выполнению задач при локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы заражения и распространения вирусных инфекций, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.



Основной задачей учений стало недопущение распространения условной инфекции, проведение дезинфекции автомобильного транспорта, помещений и других объектов.



В отработке учебных задач приняли участие военные медики, специалисты РХБ защиты, подразделения материально-технического обеспечения, военной полиции. В учении участвовали свыше 50 единиц специальной военной техники.



Фото: пресс-служба Восточного военного округа

