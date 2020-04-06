В Бурятии военные превратили городок в «маленькую Италию»
Специальное учение по локализации условной ЧС при вирусной угрозе прошло в ВВО
В одном из военных городков Бурятии состоялось специальное учение по повышению уровня готовности войск РХБ защиты к выполнению задач при локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы заражения и распространения вирусных инфекций, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Основной задачей учений стало недопущение распространения условной инфекции, проведение дезинфекции автомобильного транспорта, помещений и других объектов.
В отработке учебных задач приняли участие военные медики, специалисты РХБ защиты, подразделения материально-технического обеспечения, военной полиции. В учении участвовали свыше 50 единиц специальной военной техники.
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