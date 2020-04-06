Россияне не в восторге от продления каникул по коронавирусу

Наиболее категоричны в этом люди в возрасте 25-34 лет, женщины поддерживают идею немного чаще мужчин



Владимир Путин продлил каникулы с сохранением заработной платы до 30 апреля. Портал



Отрицательное отношение к этой инициативе президента высказал 41% респондентов, но 37% положительно отнеслись к решению Владимира Путина, а 22% опрошенных затруднились в оценке продления каникул.



Среди россиян в возрасте 25-34 лет отношение к указу президента наиболее категоричное: 50% - против и лишь 29% - за. При этом мужчины чаще высказывали несогласие с решением Путина, чем женщины - 43% и 39%, соответственно. Женщины поддерживают идею продления карантина немного чаще, чем мужчины: 38% против 36%.



Фото: pixabay.com Владимир Путин продлил каникулы с сохранением заработной платы до 30 апреля. Портал SuperJob выяснил, как россияне отнеслись к продлению карантина. В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения старше 18 лет из всех округов страны.Отрицательное отношение к этой инициативе президента высказал 41% респондентов, но 37% положительно отнеслись к решению Владимира Путина, а 22% опрошенных затруднились в оценке продления каникул.Среди россиян в возрасте 25-34 лет отношение к указу президента наиболее категоричное: 50% - против и лишь 29% - за. При этом мужчины чаще высказывали несогласие с решением Путина, чем женщины - 43% и 39%, соответственно. Женщины поддерживают идею продления карантина немного чаще, чем мужчины: 38% против 36%.Фото: pixabay.com