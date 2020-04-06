В Бурятии коронавирус выявлен еще у четырех человек

Общее число заболевших выросло до 39





По состоянию на вечер 5 апреля в Бурятии число людей с официально подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» выросло с 35 до 39. Все новые больные относятся к ранее выявленным очагам инфекции, сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.

Пять больных находятся в реанимации, одна пожилая женщина подключена к аппарату ИВЛ.В числе заболевших по-прежнему 6 детей, их состояние не вызывает опасений. Болезнь у них протекает в легкой форме.520 человек, контактировавших с заболевшими, уже сняты с медицинского наблюдения. Коронавируса у них не выявлено.Фото: pixabay.com