Власти выделили дополнительные деньги на санитарную обработку Улан-Удэ

Средств хватит до конца апреля





По распоряжению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова из резервного фонда администрации Комитету городского хозяйства выделено 8 млн рублей на приобретение дезинфицирующих средств и проведение санитарной обработки города. В частности, средства пойдут на приобретение специального препарата – гипохлорита натрия, закупку дополнительного инвентаря и организацию работы по санитарной обработке общественных пространств (остановок, территорий вокруг них, скверов, подземных пешеходных переходов и т.д.).

В том числе, учтены расходы на обеспечение дезраствором управляющих организаций города и ТСЖ для проведения дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных домах.По расчётам Комитета городского хозяйства, сумма, выделенная из резервного фонда, закроет потребность в дезинфицирующем средстве до конца апреля. Также позволит обеспечить ежедневное проведение санитарной обработки мест общего пользования, сообщили в пресс-службе мэрии.Фото: мэрия Улан-Удэ