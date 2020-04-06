В Бурятии крестьянам разрешили выйти в поле

Минсельхоз республики назвал организации, которые могут работать в дни «антикоронавирусных» каникул
Аграрии Бурятии в большинстве своем продолжат работу, несмотря на продление «антикоронавирусных» каникул. Это необходимо для обеспечения продовольственной безопасности страны, бесперебойного обеспечения населения продуктами питания, поддержания непрерывности производства сельскохозпродукции, сообщили в минсельхозпроде республики.
Согласно разъяснениям ведомства указа президента России об установлении нерабочих дней с 4 по 30 апреля, продолжают работу:
-организации, осуществляющие производство, реализацию и хранение сельскохозяйственной продукции, продуктов ее переработки, (включая продукты питания),
удобрений, средств защиты растений, кормов и кормовых добавок, семян и посадочного материала;
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-организации, осуществляющие формирование товарных запасов сельскохозяйственной продукции и продовольствия на будущие периоды;
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- организации, занятые на сезонных полевых работ, рыбодобывающие, рыбоперерабатывающие предприятия, рыбоводные хозяйства;
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-животноводческие хозяйства, организации по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных и перевозке криоматериала для искусственного осеменения животных;
-организации, осуществляющие лечение, профилактику и диагностику болезней животных, в том числе проводящие ветеринарные и ветеринарно-санитарные экспертизы;
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-организации, осуществляющие производство, обращение и хранение ветеринарных лекарственных средств, средств диагностики болезней животных, табачной продукции и сырья, зоотоваров;
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-организации, осуществляющие реализацию сельскохозяйственной техники, ее техническое обслуживание или ремонт, в том числе машинно-тракторные станции;
- организации, осуществляющие поставку ингредиентов, упаковки, сервисные услуги, в указанных выше сферах;
- организации, осуществляющие иные виды деятельности, направленные на обеспечение продовольственной безопасности.;
Аграрное ведомство рекомендует для обеспечения работы в период ограничительных мер соблюдать рекомендации Роспотребнадзора, а также издать приказ о работе организации в этот период, обеспечить сотрудников подтверждающими документами (приказ или справка с места работы, подтверждение ОКВЭД), т.ч. для передвижения между муниципальными образованиями. Кроме того, все эти организации обязаны зарегистрироваться на портале «Работающая Бурятия». В противном случае, они могут быть оштрафованы.
Фото: pixabay.com
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