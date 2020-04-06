В Улан-Удэ городской транспорт не готовился к «новым» работающим

Администрация экстренно просит перевозчиков увеличить число машин на линиях



Комитет по транспорту Улан-Удэ проводит экстренную работу с частными перевозчиками по увеличению количества автобусов на городских маршрутах, сообщили в городской администрации.



«График движения общественного транспорта на понедельник, 6 апреля, был сформирован как на выходные дни (4 и 5 апреля). Однако в воскресенье ближе к вечеру стало известно, что новым указом главы Бурятии значительно расширен перечень предприятий (организаций), сотрудники которых начали работать с 6 апреля», - пояснили в администрации.



Заметим, долгая подготовка указа вызвала не только эту нестыковку. Очевидно, подобные документы должны обнародоваться минимум за сутки до начала их действия. В этом случае у всех заинтересованных сторон, равно как и у простых людей, останется время, чтобы подготовится к изменениям в их рабочих графиках и утрясти все неясности.



Фоо: ulan-ude-info.ru

