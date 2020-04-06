В Улан-Удэ нашли разославшего фейк о COVID-19

Он разместил недостоверную информацию о распространении коронавирусной инфекции в социальной сети





В Бурятии сотрудники республиканского МВД выявили факт распространения ложных сведений о распространении коронавируса, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее он привлекался к уголовной ответственности, работает в автосервисе. Материалы, собранные сотрудниками полиции, будут направлены в суд для рассмотрения по существу. Горожанину грозит штраф до 100 тыс рублей.









В одной из социальных сетей полицейские обнаружили информацию о том, что в регионе более 60 заболевших COVID-19 (на самом деле, только сегодня это число достигло 43-х). В ходе проверки установлено, что пост разместил 27-летний улан-удэнец.Мужчина пояснил, что увидел сообщение в мессенджере в частной группе с небольшим количеством подписчиков и переслал информацию в паблик соцсети с 56 тыс подписчиков. «Хотел, чтобы люди сидели по домам, не подумав о последствиях», - сказал задержанный. Он принес извинения жителям республики и раскаялся.По этому факту участковым уполномоченным полиции составлен административный протокол по статье КоАП РФ «Злоупотребление свободой массовой информации». Мужчина полностью признал вину.Фото и видео: МВД по Бурятии