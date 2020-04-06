В Бурятии из-за коронавируса отложена сессия парламента

Она перенесена с 24 апреля на 6 мая в условиях режима ограничения проведения массовых мероприятий



Очередная одиннадцатая сессия парламента Бурятии состоится 6 мая и откроется в 9:00. Распоряжение об этом сегодня подписал временно исполняющий обязанности председателя Народного Хурала Цырен-Даши Доржиев.



Согласно этому документу, утратившим силу признано предыдущее распоряжение главы парламента о созыве очередной одиннадцатой сессии Народного Хурала 24 апреля.



Причиной переноса даты стал введенный в республике режим ограничения проведения массовых мероприятий, сообщили в пресс-службе парламента.



Фото: «Номер один»

