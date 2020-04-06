В Улан-Удэ рабочие выстроились в огромную очередь, чтобы попасть на авиазавод

Крупнейшее предприятие республики возобновляет работу







Сегодня в Бурятии пользователи соцсетей делятся фотографиями огромной очереди, выстроившейся с утра у проходной авиазавода. Напомним, всю прошлую неделю завод не работал, однако с понедельника его включили в список предприятий , которым разрешили возобновить деятельность.





Как отмечают улан-удэнцы, многие стоящие в очереди заводчане явно не соблюдают предписанную дистанцию в полтора метра.





Известный поэт Юрий Ботоев уже сочинил по этому поводу стихи:Никогда нас, враги, не поймёте!Посмотрите на смелый народ -В карантин собирать вертолетыПлотным строем идём на завод!Пусть весь мир злой и добрый увидит,Как здоровье своё не щадим!Если Родину кто-то обидит,Мы без масок толпой победим!!!Фото: «Аноним 03»