В Улан-Удэ рабочие выстроились в огромную очередь, чтобы попасть на авиазавод

Сегодня в Бурятии пользователи соцсетей делятся фотографиями огромной очереди, выстроившейся с утра у проходной авиазавода. Напомним, всю прошлую неделю завод не работал, однако с понедельника его включили в список предприятий
, которым разрешили возобновить деятельность.
Как отмечают улан-удэнцы, многие стоящие в очереди заводчане явно не соблюдают предписанную дистанцию в полтора метра.
Известный поэт Юрий Ботоев уже сочинил по этому поводу стихи:
Никогда нас, враги, не поймёте!
Посмотрите на смелый народ -
В карантин собирать вертолеты
Плотным строем идём на завод!
Пусть весь мир злой и добрый увидит,
Как здоровье своё не щадим!
Если Родину кто-то обидит,
Мы без масок толпой победим!!!
Фото: «Аноним 03»
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