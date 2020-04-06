В Улан-Удэ начинается капитальный ремонт трамвайных путей

Это стало возможным благодаря смягчению «антивирусного» режима



В Улан-Удэ после ослабления режима «антикоронавирусных» ограничений главой Бурятии сегодня стартует капитальный ремонт трамвайных путей. Работы начнутся в 23:00, сообщили в городской администрации.



Капитальному ремонту подлежат 1125 метров трамвайных путей по проспекту 50-летия Октября от переезда улицы Жуковского до улицы Гагарина. Трамвайный путь на этом участке уложен еще в 1975 году. Капитальный ремонт не проводился здесь последние 45 лет.



В ходе ремонта будет выполнен монтаж рельсошпальных решеток на железобетонной шпале, алюминотермитная сварка стыков рельс, обустроено два автомобильных переезда.



Работы будут производиться после окончания трамвайного движения с 23:00 до 6:00. График движения трамваев останется без изменений - по расписанию. Ночью с 23:00 до 06:00 для автомобилей будет закрыто движение вниз по проспекту 50-летия Октября от переезда улицы Жуковского до улицы Гагарина. Движение вверх по проспекту 50-лет Октября от улицы Гагарина до улицы Жуковского будет открыто.



Объезд с 23:00 до 06:00 будет осуществляться по улицам Жуковского, Хоца-Намсараева, Гагарина. Движение для автомобилей днем будет открыто. На время работ полностью, круглосуточно будут закрыты сквозные проезды по улицам Чертенкова и Пушкина.



Работы по капитальному ремонту трамвайных путей на участке планируется завершить до 10 мая.



Капитальный ремонт трамвайных путей проводится за счёт средств дальневосточной субсидии. В этом году помимо этого участка, будут отремонтированы трамвайные пути на улице Гагарина. 1 участок: от проспект 50 лет Октября до улицы Пестеля. Срок последнего капитального ремонта участка - 2004 год. Второй участок: от улицы Добролюбова до улицы Юных Коммунаров. Срок последнего капитального ремонта участка - 1994 год. Общая протяженность двух участков 1312 м. Общая стоимость всех работ составит 98 976 тыс рублей.



Фото: ulan-ude-info.ru

