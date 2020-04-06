Депутат парламента Бурятии купил для «инфекционки» телекардиограф

Матвей Баданов приобрел его по просьбе главврача Республиканской клинической инфекционной больницы



Депутат Народного Хурала Бурятии Матвей Баданов приобрел для Республиканской клинической инфекционной больницы – ключевого стационара в борьбе с коронавирусом - переносной телекардиограф ЭКГКт-03 «Валента» стоимостью 135 тыс рублей.



Аппарат доставлен в больницу , где проходят лечение инфицированные коронавирусом, сообщили в пресс-службе парламента республики.



В ней отметили, что депутат одним из первых вызвался помогать Республиканской клинической инфекционной больнице, предложив главному врачу Татьяне Сымбеловой материальную помощь для оперативного решения возникающих проблем. Именно по ее просьбе парламентарий приобрел для больницы переносной телекардиограф.



Еще более 200 тыс рублей Матвей Баданов направил на приобретение защитных масок, большая часть которых раздается в магазинах «Николаевский», расположенных на территории одномандатного избирательного округа депутата.



Фото: hural-buryatia.ru

