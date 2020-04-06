Подразделения ВВО предотвратили точечный ракетный удар по Бурятии

Условный противник не смог нанести его после применения автоматизированных станций помех



Тактико-специальное учение с применением автоматизированных станций помех современного комплекса «Борисоглебск-2» прошло с участием военнослужащих подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцируемого в Бурятии.



Подразделения РЭБ совершили марш в позиционный район для выполнения различных вводных, поступающих с командного пункта.



По прибытию экипажей в заданный район специалисты РЭБ выполнили ряд задач и нормативов по развертыванию современных автоматизированных станций помех, в частности, «Леер - 3», «Житель», «Ртуть-БМ», включению специальной аппаратуры, ввод исходных данных и обнаружению наиболее важных источников радиоизлучения.



Специалисты РЭБ выполнили комплекс задач по борьбе с беспилотными летательными аппаратами, прикрытию позиций артиллерии и командного пункта от точечного ракетного удара, блокированию работы узла связи, нарушению системы управления условного противника.



Помимо этого, военнослужащие отработали специальные задачи по созданию ложных линий радиосвязи в радиосети условного противника, для прикрытия своих радиоэлектронных объектов, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.



Фото: пресс-служба ВВО

