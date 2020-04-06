В Улан-Удэ ищут пропавшего 50-летнего мужчину

Баир Шойбонов 10 февраля ушел из дома по проспекту 50 Октября и до настоящего времени не вернулся

В Улан-Удэ сотрудниками полиции разыскивается 50-летний Баир Шойбонов, который 10 февраля ушел из дома по проспекту 50 Октября и до настоящего времени его местонахождение не известно. В последний раз его видели в феврале 2020 года в районе остановки общественного транспорта «Элеватор», сообщили в МВД по БурятииПриметы: азиатской внешности, на вид около 50 лет.Был одет: камуфляжная куртка темно-зеленого цвета, черная шапка и джинсы синего цвета. Документов при себе не имеет.Особые приметы: на плече татуировка с изображением медведя, на ноге имеется татуировка с изображением паука, на кисти татуировка буква «А».При наличии какой-либо информации о пропавшем либо его местонахождении просим незамедлительно сообщить в полицию по телефонам:Фото: pixabay.com и МВД по Бурятии