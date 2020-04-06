В Улан-Удэ ищут пропавшего 50-летнего мужчину

В Улан-Удэ сотрудниками полиции разыскивается 50-летний Баир Шойбонов, который 10 февраля ушел из дома по проспекту 50 Октября и до настоящего времени его местонахождение не известно. В последний раз его видели в феврале 2020 года в районе остановки общественного транспорта «Элеватор», сообщили в МВД по Бурятии
Приметы: азиатской внешности, на вид около 50 лет.
Был одет: камуфляжная куртка темно-зеленого цвета, черная шапка и джинсы синего цвета. Документов при себе не имеет.
Особые приметы: на плече татуировка с изображением медведя, на ноге имеется татуировка с изображением паука, на кисти татуировка буква «А».
При наличии какой-либо информации о пропавшем либо его местонахождении просим незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 89835356091, 89240111311, 8(3012)44-02-02.
Фото: pixabay.com и МВД по Бурятии
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