В конце недели в Бурятии выпишут первых пациентов, излечившихся от коронавируса

У 80% больных болезнь протекает в легкой форме





Как сообщили в Минздраве Бурятии, в конце этой недели первые заболевшие коронавирусом жители республики могут быть уже выписаны. Для этого необходимо, чтобы взятые у них тесты дважды показали отрицательный результат на коронавирус.

- Мы идем в русле общероссийской статистики, когда у примерно 80% больных коронавирусом болезнь протекает в легкой форме, зачастую без симптомов, - отметили в Минздраве.В министерстве также подчеркнули, что имеющийся коечный фонд пока позволяет госпитализировать всех больных, независимо от тяжести течения болезни.Как уже сообщал «Номер один», по состоянию на утро 6 апреля в Бурятии зарегистрировано 43 больных коронавирусной инфекцией. На данный момент 6 из них находятся в реанимации, одна пожилая женщина подключена к аппарату ИВЛ.В числе больных восемь детей, у всех болезнь протекает в легкой форме.Фото: pixabay.com