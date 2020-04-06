06.04.2020
В Иркутске скончался больной COVID-19

В Иркутске скончался больной COVID-19

В  Иркутской области 13 официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом

В Иркутске в областной инфекционной больнице скончался пациент,  у которого официально был подтвержден коронавирус, сообщили в областном правительстве. Мужчине было 62 года.

На 14:00 6 апреля в Иркутской области 13 официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом, один пациент имеет сомнительный результат исследования, у четырех пациентов с сомнительным результатом диагноз не подтвержден, отметили в областном правительстве.

Фото: pixabay.com

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