В Иркутске скончался больной COVID-19

В Иркутской области 13 официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом
В Иркутске в областной инфекционной больнице скончался пациент, у которого официально был подтвержден коронавирус, сообщили в областном правительстве. Мужчине было 62 года.
На 14:00 6 апреля в Иркутской области 13 официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом, один пациент имеет сомнительный результат исследования, у четырех пациентов с сомнительным результатом диагноз не подтвержден, отметили в областном правительстве.
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