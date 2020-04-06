В Улан-Удэ из-за коронавируса перенесли общегородской субботник

Когда он состоится, пока не известно





Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков в связи с угрозой распространения коронавируса принял решение перенести общегородской субботник и месячник чистоты на более поздний срок. Общегородская уборка должна была состояться 25 апреля. О новой дате субботника будет сообщено дополнительно, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Напомним, что в рамках субботника организации всех форм собственности должны привести в порядок свои территории. Управляющие компании и ТСЖ очистить подвалы и чердаки зданий, закрыть чердачные и подвальные помещения, очистить и продезинфицировать мусороприемные камеры, остеклить лестничные клетки и отремонтировать подъездные двери.Фото: мэрия Улан-Удэ