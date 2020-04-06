На авиазаводе в Улан-Удэ рассказали о причинах огромной очереди у проходной

У всех входящих на предприятие измеряли температуру







Пресс-служба Улан-Удэнского авиазавода рассказала о причинах огромной очереди, которая образовалась сегодня у проходной предприятия . Напомним, сегодня завод возобновил работу после недельного простоя.

- На предприятии разработан и проводится комплекс превентивных мероприятий по профилактике и предотвращению распространения коронавирусной инфекции. На пунктах пропускного режима (проходных) каждому сотруднику проводится измерение температуры тела, а также выполняются обязательные требования Роспотребнадзора - о соблюдении дистанции между людьми в помещении 1,5 – 2 м. По итогам проверки отстранены от работы 5 человек, - рассказали на предприятии. – Для избежания возникновения очередей ранее был разработан график прохода на предприятие для привлеченных сотрудников, который, к сожалению, не был соблюдён, что в комплексе привело к кратковременному возникновению очереди.В пресс-службе авиазавода сообщили, что с 7 апреля время прохода на предприятие увеличится на час: с 7 до 9 утра. Ранее время прохода на предприятие было с 7 до 8 часов.На сегодняшний день на работу вызваны менее 40% от общей численности сотрудников.- Для оставшихся дома работников в соответствии с указом главы РБ с 6 апреля представлена возможность дистанционной работы, ряду сотрудников предоставлен очередной отпуск, остальным объявлен простой по вине работодателя, - сообщили в пресс-службе.На заводе заверили, что находится на территории предприятия сейчас разрешено только в масках. На входах в здания структурных подразделений установлены дозаторы с антисептическими средствами.- Приоритетным направлением в текущей ситуации является обеспечение здоровья всех сотрудников завода, в связи с чем реализация превентивных мер может вызывать ряд некомфортных условий. Просим всех заводчан с пониманием отнестись к принимаемым мерам и вынужденным неудобствам, а также соблюдать временный график прохода на предприятие, - отметили в пресс-службе.Фото: «Аноним 03»