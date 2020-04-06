МФЦ рассказал о графике работы до 30 апреля

Учреждение будет только выдавать готовые документы по предварительной записи





Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг в период с 6 по 30 апреля будет работать по следующему графику:

- с понедельника по пятницу с 8.30 до 17.30 будет работать центр телефонного обслуживания – 8 (3012) 287-287;- в Уполномоченном МФЦ и во всех филиалах будет осуществляться выдача готовых документов с понедельника по пятницу с 8.30 до 17.30.По всем возникшим вопросам обращаться по следующим телефонам:Баргузинский район 8 (30131) 43107, 8 (30131) 43115Баунтовский район 8 (30153) 42328, 8 (30153) 42329Бичурский район 8 (30133) 42159, 8 (30133) 42108Джидинский район 8 (30134) 42024, 8 (30134) 41041Еравнинский район 8 (30135) 21303, 8 (30135) 21133Железнодорожный район Улан-Удэ 8 (3012) 250519, 8 (3012) 250517Заиграевский район 8 (30136) 41031, 8 (30136) 41101Закаменский район 8 (30137) 45983, 8 (30137) 45923Иволгинский район 8 (30140) 41013, 8 (30140) 41012Кабанский район 8 (30138) 43063, 8 (30138) 41000Кижингинский район 8 (30141) 30075, 8 (30141) 32054Курумканский район 8 (30149) 43103, 8 (30149) 43105Кяхтинский район 8 (30142) 41279, 8 (30142) 41297Муйский район 8 (30132) 55206, 8 (30132) 55176Мухоршибирский район 8 (30143) 21084, 8 (30143) 21087Окинский район 8 (30150) 51204, 8 (30150) 51200Прибайкальский район 8 (30144) 52273, 8 (30144) 52274г. Северобайкальск 8 (30130) 20032, 8 (30130) 20033Северо-Байкальский район 8 (30130) 47872, 8 (30130) 47892Селенгинский район 8 (30145) 42817, 8 (30145) 44851Советский район Улан-Удэ 8 (3012) 224014, 8 (3012) 224003Тарбагатайский район 8 (30146) 56522, 8 (30146) 56523Тункинский район 8 (30147) 41031, 8 (30147) 41030Хоринский район 8 (30148) 21002, 8 (30148) 21001Фото: «Номер один»