В Улан-Удэ перед судом предстанет лидер МЖК

Он обвиняется в коммерческом подкупе и отмывании имущества, полученного преступным путем



В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего председателя регионального отделения одной из общероссийских общественных организаций. Он обвиняется в «незаконном получении лицом, выполняющим управленческие функции в организации, имущества за совершение действий в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением» и в «совершении сделок с имуществом, приобретенным лицом в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, совершенное в крупном размере».



Как сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии, по данным следствия, с 2012 года после конкурса, проведенного министерством образования и науки республики, общественная организация, которую возглавлял обвиняемый, стала единственной в регионе уполномоченной на отбор застройщиков для строительства молодежных жилищных комплексов на льготных условиях.



Используя свое служебное положение, в 2014 году обвиняемый вступил в сговор с руководителем нескольких строительных компаний и получил от него через подставное лицо на основании фиктивных документов квартиру в строящемся доме стоимостью 2 млн рублей. Взамен подкупленный председатель организовал победу застройщика в проводимом конкурсе, что обеспечило бизнесмену государственную поддержку осуществляемого им строительства молодежного жилищного комплекса. В дальнейшем обвиняемый продал переданную ему квартиру за 1,8 млн рублей, легализовав таким путем имущество, полученное в результате коммерческого подкупа.



Уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.







Фото: с личной страницы Е.Саттарова в Фейсбук В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего председателя регионального отделения одной из общероссийских общественных организаций. Он обвиняется в «незаконном получении лицом, выполняющим управленческие функции в организации, имущества за совершение действий в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением» и в «совершении сделок с имуществом, приобретенным лицом в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, совершенное в крупном размере».Как сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии, по данным следствия, с 2012 года после конкурса, проведенного министерством образования и науки республики, общественная организация, которую возглавлял обвиняемый, стала единственной в регионе уполномоченной на отбор застройщиков для строительства молодежных жилищных комплексов на льготных условиях.Используя свое служебное положение, в 2014 году обвиняемый вступил в сговор с руководителем нескольких строительных компаний и получил от него через подставное лицо на основании фиктивных документов квартиру в строящемся доме стоимостью 2 млн рублей. Взамен подкупленный председатель организовал победу застройщика в проводимом конкурсе, что обеспечило бизнесмену государственную поддержку осуществляемого им строительства молодежного жилищного комплекса. В дальнейшем обвиняемый продал переданную ему квартиру за 1,8 млн рублей, легализовав таким путем имущество, полученное в результате коммерческого подкупа.Уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Как сообщал «Номер один », задержанным является лидер регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз эмжековцев России» (Союз МЖК России) по Республике Бурятия Евгений Саттаров.Фото: с личной страницы Е.Саттарова в Фейсбук