Учителям Бурятии в полном объеме сохранят заработную плату

Школы и ссузы республики перешли на дистанционную форму обучения



В Бурятии сегодня все школы и ссузы перешли на дистанционную форму обучения. «Этот переход никак не повлияет на заработную плату педагогов республики – районный коэффициент, стимулирующие, а также доплаты будут начисляться», - заявил министр образования и науки региона Баир Жалсанов.

«Все учителя республики должны получать свою заработную плату в полном объеме, то есть со всеми надбавками и доплатами. Переход на дистанционную форму обучения не должен никак на это повлиять», - подчеркнул он.



По словам Баира Жалсанова, сохранить заработную плату должны преподавателям среднего образования. «Зарплата и здесь должна сохраниться, несмотря на сложную санитарно-эпидемиологическую ситуацию на территории республики», -сказал министр.



Педагоги республики начали дистанционную форму обучения. Образовательные учреждения внесли соответствующие корректировки в рабочие программы. Для дистанционного обучения специально подготовлены онлайн-сервисы, позволяющие проводить занятия, сообщили в минобразе республики.



Напомним, 2 апреля Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней в России до 30 апреля с сохранением заработной платы. В указе президента РФ говорится: «В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения РФ в связи с распространением новой короновирусной инфекции (СОVID-19), в соответствии со статьей 80 Конституции Российской Федерации установить с 4 по 30 апреля 2020 года включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы».



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