ЕИРЦ в Улан-Удэ возобновит прием платежей

Оплатить коммунальные услуги можно будет в 12-ти участках





С 7 апреля ООО «ЕИРЦ» возобновляет прием платежей от граждан в 12 расчетно-кассовых участках.

Так, в Советском районе откроется РКУ-5 (ул. Фрунзе, 7А).В Железнодорожном районе – РКУ-2 (ул. Гагарина,60), РКУ-26 (пр. 50-летия Октября, 26Б), РКУ-28 (ул. Яковлева, 7), РКУ-29 (ул. Столичная, 2).В Октябрьском районе – РКУ-6 (ул. Терешковой,32 А), РКУ-10 (мкр. 112, д. 23), РКУ-12 (ул. Калашникова,11 Б), РКУ-16 (ул. Ключевская,39 Б), РКУ-25 (пр. Строителей,42), РКУ-27 (ул. Шумяцкого, 5) и РКУ-30 (ул.Бабушкина,17).Режим работы: понедельник-суббота с 09.00 до 18.00 (без обеда).ЕИРЦ просит горожан соблюдать масочный режим, проводить обработку рук антисептиком и соблюдать рекомендованную дистанцию 1,5 метра..Фото: «Номер один»